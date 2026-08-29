이럴수가…코치가 상대 감독 목 졸랐다! 中슈퍼리그 파문 '일파만파'

사진출처=텐센트

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[스포츠조선 박상경 기자] 중국 슈퍼리그에서 추태가 벌어졌다.

베이징 궈안의 닉 몽고메리 감독은 28일(한국시각) 다롄 쑤어위완 스타디움에서 가진 다롄 잉보와의 2025 슈퍼리그 25라운드에서 1대1로 비긴 뒤 "오늘 용납할 수 없는 일들이 많았다. 그 중엔 상대 코치 중 한 명이 내 목을 조른 것이다. 반격할 수도 있었지만, 그러지 않았다. 이런 행동은 용납할 수 없다"고 목소리를 높였다.

상황은 이랬다. 이날 경기 전까지 베이징은 선두 청두 룽청에 승점 12점이 뒤진 2위, 다롄은 베이징에 골득실에 밀린 3위였다. 청두와 조금이나마 격차를 좁혀야 하는 베이징이나 5위 산둥 타이산(승점 35)와 격차가 크지 않은 다롄 모두 이겼어야 하는 경기다. 베이징이 전반 43분 장위닝의 선제골로 앞서가는 듯 했지만, 다롄은 5분 뒤 더얼자둬(페드루)의 동점골로 균형을 맞췄다.

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후반 막판까지 동점 상황이 이어지는 가운데, 양팀 선수들의 감정은 점점 격화됐다. 이러던 와중에 결국 후반 추가시간 싸움이 벌어졌다. 처음엔 선수들 간 감정싸움에 그쳤으나, 심판에게 항의하기 위해 다롄 벤치 앞까지 간 베이징의 파비우를 다롄 코치진이 밀치면서 대규모 싸움으로 번졌다. 그라운드 뿐만 아니라 벤치 선수들까지 모두 싸움에 가세했고, 이 과정에서 싸움을 말려야 할 코치진까지 가세했고, 몽고메리 감독이 목을 잡히는 일이 발생했다.

당초 이 충돌은 크게 알려지지 않았다. 중계 방송사가 충돌 장면을 보여주지 않기 위해 그라운드의 빈 공간과 관중석에 포커스를 맞췄기 때문이다. 그러나 SNS와 현장 취재 기자들로 인해 충돌 소식이 전해졌고, 이 역시 큰 논란이 되고 있다. 중국 축구기자 자오위는 SNS를 통해 '이런 충돌이 발생하면 아직도 은폐해야 하나. 경기장에서 일어난 일은 카메라를 통해 객관적으로 드러나야 한다'고 지적했다. 또 다른 축구기자 루양 역시 '충돌 장면을 일부러 보여주지 않으려는 카메라워크는 구시대적'이라고 비난했다.

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몽고메리 감독의 목을 잡은 다롄 코치는 중징계를 피할 수 없을 것으로 보인다. 하지만 싸움을 말려야 할 코치가 상대팀과 충돌하는 걸 넘어 사령탑까지 건드렸다는 점은 여러 생각을 들게 할 수밖에 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com