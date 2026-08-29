'韓 차세대 김민재' 이한범 마른 하늘에 날벼락...'04년생 초신성' EPL 이적 무산→주전 경쟁 걸림돌 추가

사진=클럽 브뤼헤

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 차세대 센터백 이한범의 주전 경쟁에 이상한 변수가 생기고 말았다.

프랑스 스카이 스포츠의 샤샤 타볼리에리 기자는 29일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "조엘 오르도녜스가 부상 여파로 메디컬 테스트를 통과하지 못했다. 클럽 브뤼허와 크리스탈 팰리스는 3300만유로(약 527억원) 규모의 이적료에 합의했으나, 팰리스 측은 영국 시간 기준 18시에 발표될 예정이었던 최종 정밀 검사 결과를 끝까지 기다리지 않고 메디컬 직후 철회를 결정했다. 이에 따라 클럽 브뤼허는 이번 이적 무산 소식과 함께 여름 이적시장의 영입 및 방출 작업을 최종 마무리 짓게 되었다"고 보도했다.

이한범의 주전 경쟁에 있어서 새로운 변수다. 원래 오르도녜스는 팰리스 이적이 확정된 상태였다. 유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 지난 27일 개인 SNS를 통해 "팰리스와 클럽 브뤼허의 조엘 오르도녜스 영입 합의가 이뤄졌다. 선수 역시 팰리스의 제안을 수락했다"고 밝혔다.

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AFP연합뉴스

이어 "이적료는 기본 옵션 3000만유로(약 480억원)에 추가 옵션이 더해진 형태다. 현재 오르도녜스가 부상을 입은 상태이기 때문에, 이번 이적 계약은 향후 진행될 메디컬 테스트 결과에 따라 최종 확정될 예정"이라고 덧붙였다.

2004년생 유망주인 오르도녜스는 2023~2024시즌부터 클럽 브뤼헤 1군으로 뛰었다. 첫 시즌부터 적지 않은 기회를 받은 그는 2024~2025시즌부터 본격적으로 주전으로 뛰었다. 벨기에 리그 최고 구단의 핵심으로 떠오르자 빅리그의 관심도 커졌고, 이번 여름 팰리스 이적이 진행되는 것처럼 보였다. 오르도녜스가 떠날 거라고 생각한 클럽 브뤼허는 적지 않은 이적료를 투자해 이한범을 영입한 상황.

이한범은 이적하자마자 최고의 활약으로 단번에 주전이 됐다. 3경기 동안 무실점을 이끌었고, 덕분에 클럽 브뤼허는 3연승으로 리그 1위를 달리고 있는 상황. 하지만 오르도녜스의 팰리스 이적이 무산되면서 강력한 경쟁자가 생기고 말았다.

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사진=클럽 브뤼헤

클럽 브뤼허 입장에서도 이한범만을 활용하기는 쉽지 않은 처지다. 오르도녜스는 이번 여름 3300만유로에 이르는 이적료가 오갈 정도로 시장에서 검증된 자원이며, 구단으로서는 그의 상품 가치를 유지하는 것이 향후 재매각을 노리는 데 있어 핵심 과제이기 때문이다. 부상에서 복귀한 뒤 곧바로 벤치에 앉히기보다는 실전 감각을 되찾을 기회를 부여해 '정상 컨디션'이라는 점을 다시 한 번 시장에 각인시킬 필요가 있다는 분석이다.

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이한범 입장에서는 데뷔 후 3연승과 무실점 행진이라는 확실한 성과를 냈지만, 오르도녜스가 완전한 몸 상태를 되찾는 순간부터는 다시 한 번 치열한 주전 경쟁을 치러야 하는 상황에 놓이게 됐다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com