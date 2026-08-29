'일본 충격 사태' 손흥민 사우디 1920억 단칼에 거절했는데...'日 에이스' 사우디 이적 열망

사진=원풋볼

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]2023년 손흥민 영입에 실패했던 알 이티하드가 2026년 여름 일본 국가대표 에이스를 원하고 있다.

독일 스카이 스포츠의 플로리안 플레텐베르크는 28일(한국시각) "알 이티하드가 무사 디아비의 대체자로 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트) 영입을 위해 작업 중이다. 도안은 사우디아라비아 이적에 긍정적인 입장이지만, 프랑크푸르트는 아직 최종 승인을 내주지 않은 상태다. 아디 휘터 프랑크푸르트 감독은 그를 팀에 잔류시키고 싶어 한다. 계속해서 주의 깊게 지켜봐야 한다"고 밝혔다.

알 이티하드는 2023년 여름 손흥민을 영입하려고 시도했다. 당시 글로벌 스포츠 매체 ESPN은 '알 이티하드는 이적료 6000만유로(약 960억원)와 보너스를 포함한 오프닝 비드를 통해 손흥민을 영입할 준비가 완료했다. 사우디 최고 클럽들은 이번 여름 많은 프리미어리그(EPL) 스타에게 관심을 가지고 있다. 손흥민은 가장 최근에 눈에 띄는 이름으로 부상하고 있다'고 보도한 바 있다.

Advertisement

사진=플레텐베르크 SNS

손흥민에게 제시한 연봉은 무려 3000만유로(약 480억원)로 알려졌으며 4년 계약을 추진했다. 총액 1억2000만유로(약 1920억원)에 달하는 역대급 계약이었다. 하지만 손흥민의 대답은 거절이었다. 손흥민 영입에 실패한 알 이티하드는 2024년 여름 애스턴 빌라에서 뛰던 디아비를 영입했다. 손흥민을 위해 준비했던 6000만유로의 이적료로 데려왔다.

디아비는 첫 시즌에 맹활약해줬지만 지난 시즌에는 아쉬운 모습을 보였다. 43경기 출전에 6골-15도움에 그쳤다. 또한 디아비는 현재 옛 소속팀인 독일 바이엘 레버쿠젠으로 돌아가기로 합의한 상황. 알 이티하드는 또 대체자를 구하는 중이다. 타깃은 도안이었다.

1998년생 도안은 일본 국가대표 에이스다. 감바 오사카에서 활약한 뒤 네덜란드 호로닝언으로 이적해 유럽 진출에 성공했다. PSV 에인트호번을 거쳐서 2022년 여름 독일 프라이부르크에 입성했다. 프라이부르크에서 맹활약한 후 지난 시즌 프랑크푸르트 선수가 됐다. 프랑크푸르트에서의 경기력은 아쉬운 쪽에 가까웠다.

Advertisement

AFP연합뉴스

그래도 일본 국대에서의 중요성은 여전했다. 모리야스 하지메 일본 감독의 전폭적인 신뢰를 받아 2026년 북중미월드컵에도 출전했다. 지금까지 A매치 경험은 69경기, 11골이다.

Advertisement

손흥민과 다르게, 도안은 전성기 나이에 사우디 이적에 열려있었다. 유럽 무대에서 프라이부르크 시절만큼의 경쟁력을 다시 보여주지 못하고 있는 상황에서, 알 이티하드가 제시할 것으로 예상되는 파격적인 조건은 매력적인 조건에 끌린 모양이다.

일본 축구 팬들 입장에서는 도안의 사우디 이적설이 달갑지만은 않은 소식이다. 유럽 5대 리그에서 활약하는 일본 국가대표 에이스가 상대적으로 경쟁 강도가 낮은 사우디아라비아 무대로 이동할 경우, 대표팀 전력에 미칠 영향에 대한 우려도 함께 제기되고 있다.