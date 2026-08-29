'韓 에이스' 이강인 떠나고 폭망...PSG 3연속 대참사, 우승 실패→2연속 겨우 무승부 '대망신'

사진=이강인 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 떠난 파리생제르맹(PSG)이 크게 흔들리고 있다.

PSG는 29일(이하 한국시각) 프랑스 빌뇌브 다스크의 데카트론 아레나에서 열린 ROSC 릴과의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 2라운드 경기에서 2대2 무승부를 거뒀다. 개막 후 2경기 동안 승전보를 울리지 못한 PSG다.

PSG는 시즌 초반 경기력이 유럽 챔피언답지 않다. 애스턴 빌라와의 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 2대1로 승리하면서 트로피와 함께 시즌을 시작했다. 그러나 지난 17일 열렸던 RC 랑스와의 프랑스 슈퍼컵에서는 0대1 충격패를 당하고 말았다. 랑스가 지난 시즌 리그 2위에 올랐던 강자라고 해도, 전력 차를 고려하면 패배는 상상하기 어려웠다.

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슈퍼컵 패배의 후유증일까. 아직은 선수들의 컨디션이 올라오지 않은 것일까. 개막전부터 망신을 당했다. 리그 개막전인 스타드 렌과의 경기에서 페란 토레스가 없었으면 패배했을 PSG다. 전반전에 0-2로 끌려갔지만 후반에 교체로 들어온 영입생 토레스가 멀티골 활약으로 팀을 패배에서 구해냈다.

경기 후 루이스 엔리케 PSG 감독은 "PSG는 아직 아무것도 얻지 못했다. 아무것도요. 이미 따낸 트로피만 생각하고 있다면 앞으로는 단 하나도 얻지 못할 것"이라며 "매 훈련, 매 경기 준비되지 않으면 안주하기 쉽다"고 화를 냈다.

AFP연합뉴스

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엔리케 감독의 분노가 2라운드 경기에서도 통하지 않았다. 경기 초반부터 수비가 불안하더니 전반 20분 만에 실점했다. 올리비에 지루가 공을 받은 뒤에 하콘 하랄손에게 넘겨줬다. 하랄손이 강력한 슈팅으로 PSG 골망을 갈랐다.

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이후 PSG는 아슈라프 하키미와 토레스를 앞세워 동점골을 노렸지만 정확성이 떨어졌다. 후반 내내 경기를 주도했지만 동점골 소식은 들리지 않고 있었다. 설상가상 후반 39분 다시 한번 실점을 허용했다. 지루가 완벽한 패스를 넣어줬고, 딜란 바코가 멋진 마무리에 성공했다.

EPA연합뉴스

패배 위기에서 팀을 구해낸 건 에이스 비티냐였다. 후반 45분 기습적인 중거리 슈팅으로 만회골을 넣은 비티냐는 경기 종료 직전 문전으로 공을 넣어줬고, 마르퀴뇨스가 헤더로 마무리했다. PSG는 패배에서 극적으로 살아났다.

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패배 위기에서 승점 1점을 가져온 건 긍정적이지만 엔리케 감독은 웃을 수 없을 것이다. 리그에서 2경기 연속 2실점을 내줬고, 4경기에서 단 1승밖에 거두지 못하고 있는 상황. 선수들의 경기력이 시즌 초반 너무 올라오지 않고 있다. 이강인이 그리울 수밖에 없는 PSG다.