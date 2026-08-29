"'안하무인' K-심판 대체 왜 이러나" WK리그 女심판, 경기 중 지소연에 "얘, 예민해. 생리하나봐" 성희롱성 발언 일파만파, 사실이면 중징계 불가피

중계화면

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[스포츠조선 윤진만 기자]심판이 경기 중 '지메시' 지소연(수원FC 위민)에게 성희롱성 발언을 한 것으로 알려져 축구팬들에게 큰 충격을 안기고 있다.

지난 28일, 수원종합운동장에서 열린 수원FC 위민과 서울시청간 2026년 WK리그 정규리그 전반 30분쯤 경기가 중단됐다. 수원FC 위민 공격수 지소연이 평소답지 않게 심판진에게 강력하게 항의하는 모습이 중계화면에 찍혔다. 경기를 관장한 배선영 주심이 지소연에게 경고를 내밀었고, 지소연은 자기 팀 벤치쪽으로 달려가 코치진과 스태프에게 격앙된 모습으로 상황을 설명했다. 이후 주심도 벤치 앞으로 향해 수원FC 코치진과 대화를 나눴다. 그때, 지소연은 분노를 감추지 못하고 항의를 이어갔다. 물병을 땅에 집어던지고, 헤어 밴드까지 벗어던졌다. 이에 배 주심은 지소연을 앞에 두고 주머니에서 레드카드를 빼들었지만 실제로 내밀지는 않았다. 경기는 4분 후 재개됐다.

축구계 관계자의 말을 종합하면, 지소연은 경기 중 여성 심판인 배 주심으로부터 '얘(지소연)가 초반부터 예민해. 생리하나 봐'라는 말을 들었다. 이에 큰 충격을 받은 지소연이 '선생님, 지금 뭐라고 하셨어요? 그렇게 말하면 징계감이에요'라고 항의했더니, 경고를 받았다.

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사진제공=수원FC 위민

배 주심은 지소연과 수원FC 위민 관계자들에게 끝까지 그런 발언 자체를 한 적이 없다고 부인하다가, 추후 '우리(심판진)끼리 한 말이었다'는 취지로 해명한 것으로 알려졌다. 그 발언을 한 것을 사실상 인정한 것이다. 지소연은 "선수들도 심판을 존중해야 하지만, 심판도 선수들을 존중해야 한다"라고 말했다. 배 주심은 올해 WK리그 심판으로 승격했다.

수원FC 위민측은 한국여자축구연맹에 공식적으로 문제 제기를 할 계획이다. 해당 성희롱성 발언을 한 것이 사실로 확인되면 배 주심에 대한 징계가 불가피해 보인다.

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WK리그 선두 수원FC 위민은 이날 2대1로 승리했다. 이날 경고를 받은 지소연은 다음달 2일 화천 KSPO와의 23라운드에 누적경고 징계로 나설 수 없다.

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한편, 한국 축구 심판은 얼마 전 선수를 향한 발언으로 논란의 중심에 섰다. K리그1 울산과 전북의 경기 중 김현석 울산 감독에게 도발한 이승우(전북)를 향해 한 심판이 김 감독에게 '원래 저런 애 아니냐'라고 말했다는 의혹이 제기됐다. 고형진 주심은 자신이 그런 발언을 한 사실이 없다고 부인했다. 두 사례 모두 권위의식이 높은 심판의 선수에 대한 존중심이 결여된 발언이다.

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문진희 전 대한축구협회 심판위원장은 국회 청문회에서 질의하는 국회의원을 향해 "아침부터, 거기는 좀 끼지 마시고"라고 발언해 물의를 빚었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com