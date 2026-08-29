'韓 월드컵 깜짝 스타' 이기혁, 일본 이적설 등장...'조규성 영입 시도' 마치다 타깃 '울산 토마스도 후보군'

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기 전 이기혁이 그라운드를 밟고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 신흥 강호로 떠오르고 있는 마치다 젤비아가 K리그 특급 선수들 영입을 검토하고 있다.

일본 매체 스포니치는 28일(한국시각) '마치다가 새로운 보강 후보로 네덜란드 1부 NEC 네이메헌의 수비수 토마스 우웨얀과 K리그1 강원FC의 수비수 이기혁을 점찍은 것으로 확인됐다'고 보도했다.

매체는 '복수의 관계자에 따르면, 세르비아 1부 츠르베나 즈베즈다 이적이 유력한 수비수 나카야마 유타의 대체자 후보다. 우웨얀은 센터백, 수비형 미드필더, 왼쪽 윙백을 모두 소화할 수 있는 왼발잡이 자원으로, 새로 합류한 공격수 오가와 코키와 네이메헌에서 한솥밥을 먹었던 동료이기도 하다. 이기혁 역시 왼발잡이로 여러 수비 위치를 소화할 수 있는 멀티 플레이어'라고 언급했다.

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이기혁은 수원FC와 제주 유나이티드를 거쳐 2024시즌을 앞두고 강원FC에 합류했다. 과거 파울루 벤투 감독도 검토한 '재능'이었지만 수원FC와 제주에서는 빛을 보지 못했다. 강원 이적 후 정경호 감독 밑에서 센터백, 왼쪽 풀백, 수비형 미드필더까지 소화하는 멀티 자원으로 자리 잡았고, 이적 이후 팀의 후방 빌드업을 책임지는 핵심 선수로 성장했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이기혁이 상대 공격을 막아낸 뒤 화를 내고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2026시즌 들어서는 커리어 최고의 경기력을 선보이며 홍명보 감독의 부름을 받았다. A매치 경험이 많지 않았음에도 2026년 북중미월드컵 최종명단에 깜짝 발탁됐고, 조별리그 3경기에 출전하며 대표팀에서도 존재감을 남겼다. 오는 9월에 열리는 2026년 아이치-나고야아시안게임에서도 와일드 카드로 출전한다.

마치다가 노리는 건 이기혁뿐만이 아니다. 스포니치는 '울산 HD의 네덜란드 출신 수비수 토마스 오우데 코테도 후보군에 올라 있으며, 며칠 내로 영입 대상을 최종 일원화할 전망'이라고 덧붙였다.

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토마스는 2025년 FC안양에서 맹활약하며 팀의 중심 수비수로 자리매김한 뒤 리그 정상급 선수로 인정을 받았다. 이번 시즌 도중에 울산HD로 이적해 새 도전에 나섰다. 새 소속팀에서도 곧바로 주전급 활약을 이어가며 K리그를 대표하는 외국인 자원 중 한 명으로 꼽히고 있다. 이기혁과 토마스 모두 K리그를 대표하는 특급 '왼발' 수비 자원이라는 공통점이 있다.

한국프로축구연맹

앞서 마치다는 한국 국가대표 공격수인 조규성 영입도 검토했지만, 대신 오가와 영입으로 방향을 틀었던 전례가 있다. 과거에 오세훈, 나상호 등을 영입한 전례도 있다.