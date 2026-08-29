"누가 '대두라이너'라고 조롱해" '제1의 셰르키' 미쳤다. 팰리스전 멀티골로 4-1 대승 진두지휘, "축구천재+칸토나 같다" 대찬사

출처=맨시티 SNS 캡쳐

Manchester City's Rayan Cherki celebrates after scoring his side's second goal during the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Manchester City in London, Friday, Aug. 28, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)

epa13197774 Manchester City's Rayan Cherki (right) celebrates scoring their third goal with team mate Erling Haaland during the English Premier League match Crystal Palace against Manchester City, in London, Britain, 28 August 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 윤진만 기자]'라얀 셰르키와 케빈 더 브라위너는 취향 차이.'

프랑스 출신 축구천재 라얀 셰르키(23·맨시티)가 환상적인 퍼포먼스로 대찬사를 받았다.

셰르키는 29일(한국시각) 영국 런던 셀허스트파크에서 열린 크리스탈 팰리스와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드 원정경기에서 멀티골을 쏘며 4대1 대승을 진두지휘했다.

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올 시즌을 앞두고 펩 과르디올라 전 감독을 대신해 맨시티 지휘봉을 잡아 2전 전승을 이끈 엔조 마레스카 감독은 "셰르키는 두 골을 넣었을뿐 아니라 오프 더 볼 상황에서도 훌륭했다. 적극적인 압박으로 공을 가지고 있을 때나 없을 때나 완벽한 경기력을 보여줬다"라고 극찬했다. 마레스카 감독은 "우리는 셰르키를 잘 알고 있다. 그는 축구를 사랑하는 선수다. 그 덕분에 셰르키와 함께하기가 훨씬 수월하다"라고 말했다.

셰르키는 지난 23일 본머스와의 개막전에서 선발 명단에서 제외된 것에 대해 마레스카 감독에게 대놓고 불만을 토로했다. 팀의 전반전 경기력이 엉망이었다고도 공개적으로 밝혔다. 이러한 거침없는 성격은 경기장 위에서 자유분방한 플레이로 드러난다. 셰르키는 본머스전에서 멀티 도움으로 2대1 승리를 이끌었다. 2경기에서 2골 2도움을 기록 중이다.

Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Manchester City - Selhurst Park, London, Britain - August 28, 2026 Manchester City's Rayan Cherki scores their third goal REUTERS/Isabel Infantes EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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이날 중앙 공격형 미드필더로 선발 출전한 셰르키는 엘링 홀란의 선제골로 팀이 1-0으로 앞선 후반 9분 추가골을 넣었다. 필 포든의 전진패스를 받은 셰르키는 상대 페널티 박스 안에서 환상적인 뱀 드리블로 수비진을 따돌린 후 영리한 왼발슛으로 골망을 갈랐다.

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셰르키는 팀이 2-1로 리드한 후반 14분 팀의 3번째 골을 폭발했다. 페널티 박스 외곽 우측 대각선 지점에서 오른발 중거리 슛으로 골문을 열었다. 추격을 따돌린 맨시티는 후반 39분 홀란의 쐐기골로 3골차 대승했다. 2008년생 신예 라이언 매카이두과 후반 37분 교체될 때까지 2골에 키패스 3개, 리커버리 3개, 지상경합 성공 3개, 반칙 4개 등을 기록한 셰르키는 팀내에서 가장 높은 평점 8.6점(소파스코어)을 받았다.

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전 토트넘 미드필더 제이미 레드냅은 스포츠 방송 '스카이스포츠'를 통해 "셰르키는 중요한 순간에 골을 터뜨리며 승부를 결정지었다. 그는 천재다. 그가 축구공으로 할 수 있는 것은 정말 천재적"이라며 "첫 골 장면에서 보여준 그런 모습을 보여줄 수 있는 EPL 선수는 많지 않다"라고 호평했다.

출처=라얀 셰르키 SNS

레드냅은 "에당 아자르 정도일까? 맨시티 올드팬들은 기억하겠지만 전화 부스 안에서도 수비수를 제칠 수 있는 게오르기 킨클라제가 셰르키의 플레이와 매우 비슷했다"며 "셰르키가 페널티 박스 안에 들어가면 상대 수비수들은 그를 건드리는 것조차 두려워한다. 정말 천재적인 플레이"라고 했다.

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셰르키의 위풍당당한 세리머니는 전 맨유 공격수 에릭 칸토나를 떠오르게 한다고 레드냅은 말했다. "셰르키와 같은 선수에게는 마음껏 플레이하도록 맡겨야 한다." 맨시티는 지난해 올랭피크 리옹에서 뛰던 셰르키를 이적료 3000만파운드(약 560억원)에 영입했다. 요즘 시세를 고려하면, 사실상 공짜나 다름없다.

2024년 이후 3년만에 EPL 우승을 노리는 맨시티는 마레스카 감독 체제에서 최고의 스타트를 끊었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com