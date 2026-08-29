김민재 대박이다, '맨유-아스널 이적 거부' 이유 증명...미친 수비력, 뮌헨 슈투트가르트전 5-1 대승 '주전 경쟁 청신호'

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드와 아스널 이적을 거절한 김민재가 바이에른 뮌헨에서 기분 좋게 시즌을 출발하고 있다.

바이에른은 29일(이하 한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 VfB 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 1라운드 경기에서 5대1로 대승을 거뒀다.

이번 여름 이적시장에서 김민재는 수많은 빅클럽의 관심을 받았다. 지난 25일 독일 유력 매체 TZ '최근 아스널이 대한민국 출신 중앙 수비수인 김민재의 영입 가능성을 문의했다. 하지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 아스날은 곧바로 거절 의사를 전달받았다'고 보도했다.

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김민재는 세계 최강팀으로 거듭나고 있는 아스널 이적만 거절한 게 아니었다. TZ는 '흥미로운 점은 맨체스터 유나이티드, 노팅엄 포레스트, 아스날 외에도 최근 유로파리그 우승팀(애스턴 빌라) 역시 김민재에게 거절당했다는 사실이다. 김민재를 놓친 빌라는 현재 클럽 브뤼헤의 수비수 요엘 오르도녜스 영입을 추진 중인 것으로 알려졌다'고 전했다.

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지난 7월 김민재는 제주도에서 열린 바이에른의 프리시즌 투어에서 잔류 의사를 밝힌 바 있다. 아스널과 맨유로 이적하면 더 주전 경쟁이 수월할 수도 있는 상황이었지만 김민재는 바이에른에서의 생활에 만족하는 모양이다. 지난 시즌 3옵션으로 밀렸는데도 불구하고, 많은 경기를 소화했기에 김민재는 이번 시즌에 더 주전 경쟁에서 우위를 점하기 위해 노력 중이다.

시즌 초반 그 노력이 빛을 보고 있다. 김민재는 직전 경기였던 보루시아 도르트문트와의 독일축구협회(DFB) 슈퍼컵에서도 선발로 출장해 건실한 수비로 우승에 기여했다. 김민재는 경쟁자인 요나탄 타와 함께 뛰어난 수비력을 선보였다.

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이번 경기에서는 타가 빠지고 다요 우파메카노가 김민재의 파트너가 됐다. 빈센트 콤파니 바이에른 감독은 타와 우파메카노를 주전 센터백으로 기용하는 편이었지만 개막 후 2경기 연속 출전한 건 김민재였다.

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김민재는 전반 29분 슈투트가르트의 위협적인 크로스를 골대 바로 앞에서 막아냈다. 이후에도 김민재는 전혀 흔들림 없는 수비를 선보였다. 후반 6분 바이에른이 동점골을 허용했지만 김민재가 손을 쓸 수 없는 수비 장면이었다. 김민재는 이미 승리가 확실해진 후반 39분 타와 교체되면서 경기를 마무리했다. 리그에서의 연속 출장은 이번 시즌 전망을 밝게하고 있다.

한편 바이에른은 화력으로 슈투트가르트를 제압했다. 전반 21분 코너킥에서 우파메카노의 득점을 시작으로 후반 10분 마이클 올리세, 후반 13분 슈투트가르트의 자책골, 후반 27분 알렉산더르 파블로비치 그리고 후반 추가시간 루이스 디아스까지 득점포를 가동해 기분 좋게 리그를 시작했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com