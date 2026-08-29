"아시아로 뻗어나가는 대전하나의 폭발적인 에너지, 어둠 가르는 번개 표현" ACLE에 입고 뛸 유니폼 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]'이제는 당당한 아시아 클럽!' 대전하나가 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 착용할 유니폼을 29일 공개했다.

대전 구단은 'ACLE에 착용할 유니폼의 특징은 전면에 적용된 직선적이고 날카로운 형태의 번개 패턴'이라며 '번개가 어둠을 가르며 순간적으로 강렬한 빛을 만들어내듯, 국내 무대를 넘어 아시아 전역으로 뻗어나가는 대전하나의 폭발적인 에너지를 상징한다. 특히 한 방향으로만 흐르지 않고 여러 갈래로 빠르게 퍼져나가는 그래픽은 새로운 무대에 대한 도전과 확장의 의미를 담았다. 이는 아시아 최고 무대에 나서는 대전하나의 존재감을 선명하게 보여주겠다는 의지를 표현한 것'이라고 소개했다.

홈 유니폼은 그린 컬러와 번개 그래픽을 조화롭게 배치, 강렬함과 역동성을 표현했다. 원정 유니폼은 연그레이 컬러를 사용해 세련되고 미래지향적인 분위기를 강조했다. 홈 유니폼과는 또 다른 인상을 주면서도 동일한 번개 패턴을 적용해 홈·원정 유니폼 간 디자인의 통일성을 유지했다. 골키퍼 유니폼은 핑크와 블랙 두 가지 컬러로 구성했다. 핑크 유니폼은 밝고 선명한 색상을 활용해 골키퍼의 존재감을 극대화했으며, 블랙 유니폼은 골문을 지키는 골키퍼의 집중력과 강인함을 표현했다. 대전은 특히 모든 유니폼 뒷면 상단에 태극기를 부착해 대한민국을 대표해 아시아 무대에 나서는 구단의 자부심을 강조했다.

Advertisement

디자인뿐만 아니라 장시간 이어지는 대회에서 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 기능성도 강화했다. 유니폼에는 쿨메쉬(Cool Mesh) 원단을 적용해 통기성과 활동성을 높였다. 경기 중 발생하는 열과 땀을 빠르게 배출할 수 있도록 설계해 선수들이 쾌적한 상태를 유지할 수 있도록 했다. 전판 그래픽에는 승화 프린트 방식을 적용해, 원단의 기능성을 최대한 유지하면서도 번개 패턴의 선명도와 완성도를 높여 디자인과 경기력을 모두 고려한 유니폼으로 완성했다.

대전은 '하나은행 K리그1 2025' 준우승을 차지하며 구단 역사상 최초로 ACLE 무대에 진출했다. 다음달 15일 대전월드컵경기장에서 일본 교토 상가를 상대로 ACLE 데뷔전을 치른다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement