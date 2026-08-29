이강인 초대형 변수, 끝 보인다..."바르사 이적 불가" 공식발표→'태업 의심' 파트너 4일 만에 훈련 복귀

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 파트너인 훌리안 알바레즈는 이제 자신의 미래를 결정해야 한다.

스페인 매체 마르카는 28일(한국시각) '3일 연속 팀 훈련에 불참했던 알바레즈는 금일 오후에는 훈련장에 모습을 드러내 구단 피지컬 코치와 함께 개인 훈련을 소화했다. 이 공격수는 자신의 '컨디션 난조' 핑계를 끝내는 동시에, 바르셀로나에서 뛰겠다는 자신의 '꿈'은 완전히 불가능해졌으며 아틀레티코를 떠난다면 유일한 대안은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)뿐이라는 현실을 받아들이고 있다'고 보도했다.

이번 여름 이적시장에서 알바레즈는 아틀레티코의 '배신자'로 전락했다. 지난 시즌이 끝나자마자 이적을 요청한 알바레즈는 2026년 북중미월드컵 기간에 끝내 선을 넘어버리고 말았다. 자신의 꿈을 위해서는 아틀레티코를 떠나야 하며 이적을 원한다고 공개 발언을 해버린 것. 아틀레티코 팬심은 분노에 휩싸였다.

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알바레즈가 원하는 팀은 바르셀로나였다. 구단의 입장은 팬심과 달랐다. 알바레즈를 절대로 바르셀로나에 매각하는 일은 없을 것이라고 선언했다. 바르셀로나는 주안 라포르타 회장을 압세워 아틀레티코를 흔들었지만 이는 알바레즈 매각 불가라는 구단의 입장만 더 단단하게 만들었다.

알바레즈는 이적시장 막판까지 이적이 이뤄지지 않자 의심스러운 행동을 하기 시작했다. 6만 관중의 야유를 받았던 비야레알전 이후 3일 연속 컨디션을 핑계로 팀 훈련에 참가하지 않은 것. 비야레알전에서 멀쩡하게 뛰었던 선수였기에 태업이 의심되는 행동이었다. 그러나 아틀레티코는 꿈쩍도 하지 않았다.

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28일 공식 홈페이지를 통해 '아틀레티코 이사회 구성원들은 바르셀로나와 알바레즈의 이적 협상을 진행하지 않겠다는 구단의 결정에 만장일치로 완전한 지지를 표명했다. 이사회 구성원들은 '아틀레티코는 이적시장의 정당한 협상에는 항상 열려있으나, 이는 어디까지나 윤리적이고 전문적인 방식 및 구단 간의 상호 존중을 바탕으로 이루어져야 함'을 분명히 인지하고 있다. 바르셀로나는 이러한 요건을 충족하지 못했으며, 결과적으로 알바레스의 이적과 관련해 바르셀로나와 어떠한 협상도 존재하지 않았고, 앞으로도 존재하지 않을 것이라는 구단의 기존 발표 입장을 전폭적으로 지지한다'고 밝혔다'고 발표했다. 알바레스의 바르셀로나 이적은 절대로 없을 것이라는 쐐기포였다.

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결국 알바레스는 훈련장에 복귀했다. 알바레스는 바르셀로나 이적이 불가하자 EPL 리턴도 고려 중이다. 아스널에 이어 친정팀인 맨체스터 시티도 관심을 보였다. 마르카는 '실제로 그가 아틀레티코 군단을 떠나고자 할 때 아스널이 최적의 행선지로 여겨졌음에도 불구하고, 최근 몇 시간 사이 영입전에 새롭게 뛰어든 팀이 있다. 바로 맨시티다. 오마르 마르무시와 사비뉴의 이탈로 공격진 전력에 누수가 생긴 맨시티는 아틀레티코에서 벌어지고 있는 일련의 이적 소동을 지켜보며 알바레스의 이름을 영입 명단에 올렸으며, 특히 임대 방식을 고려하고 있다'고 전했다.

이강인을 비롯한 아틀레티코 선수들은 하루빨리 알바레즈의 거취가 정해지길 바랄 것이다. 아틀레티코는 알바레즈 이적설만 주목받고 있다. 팀의 간판스타가 이적설에 시달리는 건 팀 분위기에 악영향을 줄 수밖에 없다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com