'히샬리송 듣고 있나?' 데 제르비 초강력 경고 "남았으면 라커룸서 조용히 해라"

사진=히샬리송 SNS

사진=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 할 말을 하는 스타일이다. 떠나지 못한 선수들에게 강력한 경고를 날렸다.

토트넘은 이번 여름 이적시장에서 바빴다. 수비부터 중원 그리고 공격 보강까지 많은 돈을 투자하면서 영입을 진행했다. 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리에 이어 최근 사비우와 오마르 마르무쉬까지 데려오는데 성공했다. 토트넘 구단 역사상 가장 많은 돈을 지출한 여름 중 하나였다.

많은 선수를 영입했다는 건 그만큼 나갈 선수들이 많다는 이야기. 하지만 토트넘의 방출 작업은 원활하지 않다. 주전급 자원 중에서는 루카 부슈코비치, 크리스티안 로메로, 제드 스펜스만 떠났다. 히샬리송, 루카스 베리발, 파페 마타르 사르 등은 주전 경쟁에서 어려움을 겪을 가능성이 높다.

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로이터연합뉴스

히샬리송은 에버턴 이적설이 있었지만 에버턴은 큰 돈은 지불할 생각이 없다. 베리발은 이적 의사가 있었지만 토트넘이 많은 돈을 요구하고 있다. 사르는 현재 튀르키예 구단들과 연결되고 있다. 이외에 다른 선수들이 이적시장 막판을 앞두고 살길을 찾아 떠날 수도 있다.

이를 두고 데 제르비 감독은 28일(한국시각) "이적시장 마지막 날 사르에게 어떤 일이 일어날지 두고 봐야 한다"면서 "저는 모든 선수에게 제 의사를 매우 명확하게 전달했다. 시작부터 솔직하고 명확하게 말한다면 갑작스러운 일은 일어날 수 없다. 떠나고 싶어 했던 선수들은 이미 떠났다. 어쩌면 이적을 원하면서 제안을 기다리는 선수들이 몇 명 더 있을지도 모르며, 구단 역시 제안을 기다리고 있다. 하지만 이곳에 남기 위해서는 스스로 자부심을 느끼고 행복해해야 한다"며 팀을 여전히 떠나고 싶어하는 선수들이 있다는 걸 인정했다.

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이어 떠나고 싶지만 마땅한 곳을 찾지 못한 선수들에게 라커룸에서 분란을 일으키지 말라고 경고했다. 그는 "떠나고 싶지만 정작 마땅한 이적 제안을 받지 못했다면, 그건 본인의 문제이지 제 문제가 아니다. 저는 선수를 존중하고, 뽀뽀를 해주고, 안아줄 수 있지만, 결과적으로 그런 선수들은 라커룸 안에서 침착함을 유지해야 한다. 원칙은 처음부터 명확했으니 불필요한 불평이나 말을 많이 해서는 안 된다"고 했다.

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이번 시즌 토트넘은 유럽대항전에 나가지 않기 때문에 일정이 여유로운 편이다. 즉 로테이션이 많이 필요하지 않다는 이야기다. 경기에 나오는 선수들이 계속 경기를 뛸 가능성이 높다. 그렇다면 백업 선수들은 출전 시간에 갈증을 느낄 수밖에 없을 것이다. 이때 감독의 결정에 불만을 품고, 라커룸 분위기를 흐린다면 데 제르비 감독이 가만히 있지 않겠다는 걸 미리 알려준 셈이다. 데 제르비 감독은 화끈한 성격의 소유자로, 과거에도 보드진이나 선수들과 충돌한 적이 많은 인물이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com