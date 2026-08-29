"부디 용서해 달라" 0-4 참패 직후 생중계 방송에서 '사임 발표' 대충격, '살라 소속팀' 트라브존 몇 시간 만에 '반려'

EPA연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]"그만둘게요" "아니, 못 나가"

모하메드 살라의 새 소속팀 트라브존스포르(튀르키예)의 파티흐 테케 감독이 방송 인터뷰에서 사임을 발표해 충격을 안겼다.

테케 감독은 28일(한국시각) 헝가리 부다페스트의 그루파마아레나에서 열린 페렌츠바로시(헝가리)와의 2026~2027시즌 유럽유로파리그(UEL) 플레이오프 2차전 원정경기에서 0대4 참패를 당한 뒤 지휘봉을 내려놓겠다고 말했다.

Advertisement

그는 TV 생중계를 통해 "패배로 인한 극심한 정신적 충격 때문에 사임을 결정했다"며 "오늘 패배는 용납할 수 없다. 이대론 잠을 잘 수가 없다. 부디 용서해 주시길 바란다"라고 말했다.

선수 시절 10년간 트라브존스포르에서 뛴 레전드로, 지난해 트라브존스포르와 2029년까지 4년 계약을 체결한 테케 감독은 "트라브존을 떠나게 되어 슬프지만, 인생이란 그런 거 아니겠나. 구단의 앞날에 행운을 빈다"라고 말했다.

Advertisement

트라브존스포르는 우크라이나 출신 미드필더 루슬란 말리노프스키, 카보베르데 출신 수비수 시드니 로페스 카브랄이 나란히 퇴장당해 수적 열세에 놓인 페렌츠바로시와의 경기에서 무기력하게 0대4로 졌다.

Advertisement

1차전 홈 경기에서 0대1로 진 트라브존스포르는 합산 스코어 0대5로 패하며 유로파컨퍼런스리그로 강등됐다. 트라브존스포르는 여름 이적시장을 통해 '리버풀 출신 듀오' 살라와 파비뉴를 영입하며 전력을 강화했으나, 시즌 개막 후 4경기에서 단 1승에 그치는 부진에 휩싸였다.

EPA연합뉴스

Advertisement

테케 감독은 직접 책임을 지겠다고 뜻을 밝혔지만, 구단 수뇌부의 생각은 달랐다. 트라브존스포르는 공식 채널을 통해 "테케 감독이 페렌츠바로시전 패배의 극심한 정신적 충격으로 사임을 결정했다"며 "(하지만)트라브존스포르 이사회는 테케 감독의 사임을 수락하지 않았다. 테케 감독은 감독직을 유지하며, 다가오는 아메드스포르와의 리그 경기에 팀을 이끌 예정"이라고 발표했다.

테케 감독은 성명문을 통해 "위대한 클럽 트라브존스포르에 대한 책임을 잘 알고 있다"며 "어제 나를 믿고 지지해준 에르투룰 도안 회장, 이사진, 선수들, 코치진에게 감사드린다. 이제 어젯밤의 일은 잊고 앞으로 나아갈 때다. 함께 싸우고, 함께 일어서고, 함께 승리를 위해 하나로 뭉쳐야 할 때다. 우리는 변함없는 신념과 결의, 그리고 책임감으로 트라브존스포르를 위해 계속 싸워나갈 것"이라고 밝혔다.

Advertisement

2017년부터 9년간 리버풀에서 전설적인 커리어를 쌓은 이집트 출신 공격수 살라는 올 시즌 튀르키예 쉬페르리그 2경기에서 2골을 기록 중이다. 유로파리그 플레이오프에선 침묵하며 탈락을 막지 못했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com