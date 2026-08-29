'부진' 손흥민 충격적이다, MVP 레이스 전격 탈락...MLS 사무국 선정, 유력 후보 5인 발표

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[스포츠조선 김대식 기자]아직 시즌 후반기가 남았지만 손흥민은 미국 메이저리스사커(MLS) 최우수 선수(MVP) 후보로 고려되지 않고 있다.

MLS 사무국은 28일(한국시각) 미국 국가대표 출신 샤차 클리에스탄이 선정한 2026시즌 리그 MVP 후보 TOP5를 발표했다. 5명의 명단에서 손흥민의 이름은 찾아볼 수 없었다.

2025시즌 MLS 역사상 최초의 '백투백' MVP로 선정된 리오넬 메시가 이번 시즌에도 MVP 후보 1위를 달리고 있다. 클리에스탄은 '메시와 에반데르가 다시 한번 MVP 자리를 두고 치열한 선두 다툼을 벌이고 있다. 지금 당장 한 명을 선택하는 것이 불가능해 보이지만, 저는 메시에게 약간의 우위를 주고 싶다. 그는 같은 10번 유형의 경쟁자보다 더 많은 골(14골)을 넣었고, 팀이 순위표 더 높은 곳으로 올라가는 데 기여했다. 현재 다소 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 인터 마이애미는 여전히 MLS 컵 우승 후보다. 그리고 메시는 3년 연속 MVP를 차지할 가장 강력한 후보로 보인다'고 평가했다.

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AFP연합뉴스

메시는 18경기에서 14골-8도움으로 득점 2위, 도움 공동 2위를 달리고 있다. 공격 포인트도 전체 2위다. 나이를 잊은 활약으로 인터 마이애미를 이끌고 있는 중이다. 스타성까지 있기 때문에 메시는 MVP 투표에서도 유리할 수밖에 없다.

메시를 견제할 수 있는 선수로 에반데르가 선정됐다. 신시내티에서 활약 중인 에반데르는 13골-11도움으로 득점 3위, 도움 1위, 공격 포인트 1위다. 클리에스탄은 '우리는 신시내티의 10번 에반데르가 보여주는 또 한 번의 MVP급 시즌을 목도하고 있다. 그는 시즌이 거듭될수록 파이널 써드 지역에서 점점 더 편안하게 플레이하는 듯하다. 에반데르는 관중을 끌어모으는 스타성을 가졌으며, 그가 중거리 슛을 때릴 때마다 저는 엄청난 골이 터지기를 기대하며 숨을 죽이게 된다. 이미 베스트 일레븐에 오르기에 충분한 13골-11도움을 기록 중인 그는, 아직 이 스탯을 더 늘리고 자신의 첫 MVP 수상을 노려볼 수 있는 경기를 13경기나 남겨두고 있다'고 언급했다.

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3위는 휴스턴 다이나모의 길레르미, 4위는 FC댈러스의 페타르 무사 그리고 5위는 뉴욕 시티의 니콜라스 페르난데스가 선정됐다.

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냉정하게 봤을 때도, 손흥민이 이들에게 밀리는 게 사실이다. 20경기 4골-8도움을 기록 중인 손흥민은 득점 랭킹 상위권에 진입하지 못하고 있다. 2026년 북중미월드컵 이후 살아나는 듯했던 득점 소식은 다시 잠잠해졌다. 도움 랭킹에서는 2위지만 팬들이 기대하는 건 손흥민의 폭발력이다. 공격 포인트 생산력에서도 파트너인 드니 부앙가보다 떨어지고 있다.

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남은 일정 동안 몰아치기 능력을 발휘하지 않는 이상, MVP 후보 진입은 어려워졌다.