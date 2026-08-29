'태업 의심' 이강인 막장 파트너와 다르다...'시메오네 충신' 요렌테, 아틀레티코와 종신 계약 유력

사진캡쳐=엘 데스마르케

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]훌리안 알바레즈와 다르게 마르코스 요렌테는 이강인과 함께 오랫동안 아틀레티코 마드리드에 남을 것으로 보인다.

스페인 마르카는 29일(한국시각) '아틀레티코와 요렌테의 재계약 협상이 순조롭게 진행되고 있다. 그는 아틀레티코 소속 스페인의 2026년 북중미월드컵 우승 멤버 4인 중 한 명이다. 중앙 미드필더였던 그를 유럽 최고 수준의 오른쪽 풀백으로 변신시킨 디에고 시메오네 아틀레티코 감독과 구단 구상에서 핵심적인 역할을 맡고 있는 선수다. 이곳에서의 요렌테 여정은 앞으로 몇 시즌 더 이어질 전망'이라고 보도했다.

레알 마드리드에서 성장한 요렌테지만 레알에서는 자리를 잡지 못했다. 출전 시간에 목이 말라있던 요렌테는 2019~2020시즌을 앞두고 라이벌인 아틀레티코 유니폼을 입기로 결정했다. 이때만 해도 요렌테의 포지션은 중앙 미드필더, 혹은 수비형 미드필더였다.

Advertisement

신화통신

1시즌 후 시메오네 감독은 요렌테의 커리어를 바꿀 결정을 내렸다. 오른쪽으로 자리를 이동시킨 것. 오른쪽 윙어 혹은 수비로 뛰기 시작하자 요렌테는 리그 정상급 자원으로 자리매김한다. 최종적으로는 오른쪽 수비로 굳어졌다. 새 포지션에 완벽히 적응한 요렌테는 아틀레티코에 없어서는 안될 선수로 성장했다. 이를 바탕으로 스페인 국가대표팀에도 선발되기 시작했다. 페드로 포로가 국가대표팀에서는 주전으로 뛰고 있어 많은 기회를 받지 못하지만 스페인의 월드컵 우승에도 기여했다.

월드컵 우승 후 요렌테는 아틀레티코와의 재계약 협상에 집중하는 모습이다. 아직 협상이 모두 마무리된 상황은 아니지만 구단도, 선수 측도 재계약에 매우 긍정적인 것으로 전해졌다. 마르카는 '2027년까지 체결되어 있는 기존 계약을 연장하기 위해 지난 시즌 요렌테의 삼촌이자 에이전트인 훌리오 요렌테와 협상을 시작한 이후, 이는 모든 당사자가 바라온 바였다. 현재 계약은 2021년 시메오네 감독 체제에서 2번째 리그 우승을 차지했을 때 결정적인 활약으로 체결됐다. 5년 후 경기장 안팎에서 그의 영향력은 더 커졌다'고 했다.

AFP연합뉴스

요렌테는 앞으로 아틀레티코의 정신적인 지주가 될 가능성도 있다. 이미 주장단인 요렌테지만 리더십 중요도가 더 커질 전망이다. '구단이 이적시장 마감 전 호세 히메네스의 방출을 추진하고 있는 점을 감안하면, 그의 현재 4순위 주장은 3순위가 될 수도 있다. 7년 이상 아틀레티코 유니폼을 입어온 그는 이미 지난 시즌에도 여러 차례 주장 완장을 차고 경기를 소화했다'고 언급했다.

Advertisement

마지막으로 매체는 '이번 재계약을 통해 요렌테는 자신의 선수 커리어에서 마지막 대형 계약서에 서명하게 된다. 그가 과거 여러 차례 밝혔듯 현역 생활을 오래 연장하지는 않겠지만, 적어도 선수 생활을 이어가는 동안에는 아틀레티코 유니폼을 입을 것이다. 지난 월드컵 트로피를 들어 올렸듯 이 유니폼을 입고 수많은 영광을 함께해 온 그에게 이제 남은 가장 큰 꿈은 팀을 유럽챔피언스리그(UCL) 우승으로 이끄는 것이다. 앞으로 그 꿈을 이룰 수 있는 시간과 시즌은 충분히 남아있다'고 했다.

Advertisement

이강인이 2030~2031시즌까지 아틀레티코와 계약된 상태이기 때문에 충성심이 강한 요렌테는 오랫동안 동료로 활약할 것으로 예상된다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com