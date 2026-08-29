김천 상무 '높이' 담당, 변준수의 '업그레이드 다짐' "피지컬 완성도 위해 열심히 노력"

사진제공=김천 상무

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김천 상무에서 '키'를 담당하는 변준수(25)가 업그레이드 된 피지컬을 다짐했다.

1m90의 변준수는 김천 수비수 가운데 최장신이다. 팀 내에서도 높이로는 다섯 손가락 안에 든다. 필드 플레이어 중 변준수보다 큰 선수는 정재민(1m92)이 유일하다. 골키퍼 포지션까지 넓혀도 문현호(1m93)와 백종범(1m90)이 그와 비슷한 수준이다. 변준수가 수비는 물론, 세트피스 상황에서 적극적으로 공격에 임하는 이유다.

변준수는 최근 '스포츠조선'을 통해 "감독님께서 수비적인 것도 주문하시고, 공격 빌드업 할 때의 역할도 말씀 주신다. 공중볼 다툼에서 내가 조금 더 적극적으로 해주길 바라시는 것 같다. 빌드업 할 때도 너무 쉬운 패스만 하지 말고, 공격할 때는 공격적으로 하는 것을 주문하신다"고 설명했다.

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변준수는 그 누구보다 바쁘게 2026년을 시작했다. 그는 광주FC를 떠나 전북 현대의 유니폼을 입었다. 그와 동시에 국군체육부대에 입소, 김천에서의 생활을 시작했다. 뜨거운 기대 속 시즌을 시작했지만, 동계전지훈련 시간이 부족했던 탓에 컨디션은 완벽하지 않았다. 그는 서서히 몸 상태를 끌어올리는 중이다. 변준수는 "초반에는 진짜 몸이 너무 무겁고 힘들었다. 그래도 감독님께서 믿음 주시고, 잘 준비하라고 말씀도 해주셨다. 지금은 어느 정도 돌아온 것 같다. 더 빨리 좋은 모습 보여드리고 싶다"고 말했다.

그는 김천에서의 시간을 더욱 알차게 보내기 위해 명확한 목표도 잡았다. 변준수는 "이곳에서 시간의 소중함을 느끼고 있다. 열심히 잘 살고 있다"며 "피지컬이 좋은 편은 아니라고 생각한다. 완성도있게 만들기 위해 웨이트 트레이닝, 러닝 등 열심히 하고 있다"고 각오를 다졌다.

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김천은 29일 울산 HD와 원정 경기를 치른다. 변준수는 "우리가 울산을 상대로 올 시즌 승리가 없는 것으로 안다. 이길 수 있도록 준비하겠다"고 다짐했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com