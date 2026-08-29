'640억' 이강인 왜 이렇게 저렴한가, 너무 싸게 팔았다...PSG 역대급 돈대박 '5800억 매출 예상'

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기 종료 후 팬들에게 인사하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인을 매각한 파리생제르맹(PSG)의 계좌가 두둑해졌다.

프랑스 매체 RMC 스포츠는 28일(한국시각) '이브라힘 음바예가 PSG을 떠나 애스턴 빌라로 이적한다. 이 젊은 PSG 공격수는 잉글랜드 클럽과 새로운 계약에 서명하기 전, 이번 주 토요일에 메디컬 테스트를 받을 예정이다. 계약 조건은 5년 기본 계약에 1년 연장 옵션이 포함되어 있다. 이적료는 보너스를 포함해 5500만유로(약 880억 원)로 추정된다'고 보도했다.

이어 매체는 '보너스 포함 5500만 유로의 매각을 통해 PSG는 또 하나의 굵직한 재정적 성과를 거두었다. 음바예와 브래들리 바르콜라의 이적을 합치면, PSG는 선수 매각으로만 약 2억유로(약 3200억원)를 회수할 전망이다. 바르콜라는 메디컬 테스트 진행을 위해 구단 간의 최종 합의를 기다리고 있다. 선수단 개편을 이어가며 여러 대형 거래를 성사시키고 있는 PSG 구단에 막대한 자금이 유입되는 셈'이라며 PSG가 이번 여름 이적시장에서 막대한 돈을 벌었다고 분석했다.

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RMC 스포츠는 '방출 측면에서 역사에 남을 이적시장이다. PSG는 곤살루 하무스, 랑달 콜로 무아니, 이강인, 음바예, 그리고 곧 브래들리 바르콜라까지 내보내며 보너스 포함 총 3억6000만유로(약 5760억원) 이상의 매각 수익을 올리게 될 예정'이라고 전했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 박수를 보내고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

유럽 2연속 정상에 오른 PSG는 이번 여름 대대적인 리빌딩을 진행했다. 전력외 선수들과 출전시간에 아쉬움을 가지고 있던 선수들을 대거 정리했다. 이강인도 그 대상 중 하나였다. 이강인은 3년 전 PSG로 이적하면서 2200만유로(약 351억원)에 합류했다. 3년 후 이강인은 4000만유로(약 640억원)를 받으며 아틀레티코로 향했다.

놀랍게도 이강인이 이번 여름 PSG를 떠난 주전급 자원 중에서는 제일 저렴했다. 이강인처럼 중요한 경기에서는 중용받지 못한 하무스는 AC밀란으로 이적하면서 약 7100만유로(약 1135억원)를 기록했다. 토트넘으로 임대를 떠나서 별다른 활약을 보여준 적도 없는 랑달 콜로-무아니는 유벤투스로 향하며 보너스 조항 포함 약 5000만유로(약 800억원)에 이적했다. 이강인은 가성비를 넘어 매우 저렴한 이적생이었던 셈.

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9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 워밍업에 나서고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

음바예의 경우도 그렇다. 2008년생으로 뛰어난 재능을 인정받았지만 아직 1군에서는 제대로 보여준 게 없는 선수. 하지만 이강인보다 훨씬 비싼 이적료로 팀을 떠날 예정이다. 이번 여름 PSG에서 제일 돈을 많이 벌어준 선수는 바르콜라가 될 예정이다. 보너스 포함 도합 1억4500만유로(약 2318억원)라는 거액을 기록하면서 리버풀로 향하게 됐다.