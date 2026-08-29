꼬마 축구팬 둘러싸고 '미쳤어?' 큰소리, "이게 어른들이 할 짓인가" 논란 폭발, 중국 공안 해당사건 조사 중

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[스포츠조선 윤진만 기자]수많은 팬이 축구팬 부자를 둘러싸고 비난하는 모습이 공개돼 논란이 일고 있다.

포털사이트 '소후닷컴' 등 중국 매체는 최근 상하이 선화와 베이징 궈안의 중국 슈퍼리그 경기에서 파란색 유니폼을 팬들이 아버지와 아들을 둘러싸고 "너희 미쳤어?"라고 큰소리를 치는 등 일방적으로 공격을 퍼부었다고 보도했다.

일각에선 부모의 도발적인 행동이 이번 충돌을 초래했다고 주장하고 있다. 반면 다른 이들은 어떤 이유에서든 어린아이를 괴롭히는 행동을 해서는 안 된다고 맞서고 있다. '샤오샹모닝포스트' 기자들은 아이가 상하이 선화, 베이징 궈안 유니폼이 아닌 다른 팀의 유니폼을 입은 게 논란을 촉발했다고 전했다.

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축구 해설위원 한차오성은 "그 부자는 축구팬이기 전에 중국인이다. 아이를 둘러싸는 건 무슨 행동인가?"라며 설령 부모가 도발을 했더라도 어른스럽게 대처했어야 한다고 지적했다. 붉은색 중국 축구대표팀 우레이 유니폼을 입은 아이는 군중 한 가운데에 있었다.

상하이 공안국 쉬후이 지부 관계자는 해당 사건을 인지하고 조사 중이라고 밝혔다. 이 사건에 대해 중국의 한 법조인은 '소후닷컴'을 통해 팬들의 행동이 공공질서 문란 또는 소란 행위에 해당하며, 대규모 공공 행사의 질서를 해치는 행위이므로, 심각한 경우 5일에서 10일간의 구금형에 처할 수 있다고 지적했다.

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이 사건을 접한 축구팬들은 "부자를 둘러싼 팬들은 상하이의 팬들이다. 으레 패한 팀 팬들은 기본적으로 다 이런다" 등의 반응을 보였다. 이날 상하이는 홈에서 0대3으로 완패했다.

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우레이는 개인 채널을 통해 부자를 만나 대화를 나누고 선물을 전달하고 싶다는 의사를 전달했다. 이에 팬들은 "이것이야말로 축구선수 본보기다. 아이를 보호하기 위해 나서는 모습이 인상적이었다"라고 박수를 보냈다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com