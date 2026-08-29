이강인 고생길 훤하다, 파트너 복 왜 이렇게 없나...HERE WE GO 기자 컨펌, '유벤투스 먹튀' 방출 후보 아틀레티코 영입 타깃

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 새로운 파트너 후보에 유벤투스 방출 명단에 오른 스트라이커가 포함됐다.

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 29일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "아틀레티코는 조너선 데이비드 측과 활발한 대화를 유지하고 있으며, 이와 함께 유벤투스와도 직접적인 협상을 진행하고 있다"고 밝혔다.

이어 "데이비드는 이번 이적시장이 마감되기 전 아틀레티코가 새로운 스트라이커 보강을 위해 이름을 올려둔 3명의 최우선 영입 후보 중 한 명이다. 최종 이적 성사 여부는 구체적인 계약 조건에 따라 결정될 것"이라고 설명했다.

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현재 아틀레티코는 스트라이커 상황이 매우 혼란하다. 이강인과 함께 에이스 역할을 맡아야 할 훌리안 알바레즈는 아틀레티코를 떠나 라이벌인 바르셀로나로 향하고 싶어한다. 아틀레티코 수뇌부는 알바레즈를 팔아도 절대로 바르셀로나로는 팔지 않겠다는 입장을 고수하고 있다. 아스널이 알바레즈의 상황을 지켜보고 있고, 친정 맨체스터 시티의 관심도 살아나고 있다는 보도가 나오고 있다.

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알바레즈의 복잡한 상황으로 방출 명단에 올랐던 알렉산데르 쇠를로트는 잔류가 유력한 것처럼 보였다. 유벤투스가 쇠를로트에게 관심을 드러내면서 쇠를로트의 상황도 이적시장 막판까지 어떻게 될 것인지 알 수 없는 상황.

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이에 아틀레티코는 새로운 영입을 미리 준비 중인 것으로 보인다. 캐나다 슈퍼스타인 데이비드는 벨기에 KAA 헨트에서 맹활약한 후 2020~2021시즌 프랑스 LOSC 릴로 이적했다. 릴에서 프랑스 리그를 대표하는 스트라이커로 성장했다. 232경기에서 109골-31도움을 터트렸다. 좋은 활약에 많은 관심을 받았던 데이비드는 2025년 여름 유벤투스 유니폼을 입었다. 유벤투스는 자유계약 대상이었던 데이비드를 데려오기 위해 팀 최고 대우를 약속했다.

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하지만 유벤투스에서는 기대 이하의 활약을 보였다. 46경기 출전 8골-5도움에 그쳤다. 프랑스에서 매 시즌 20골을 보장해주던 모습은 완전히 사라졌다. 부진의 여파는 국가대표팀 영향력에도 악영향을 미쳤다. 자국에서 열린 2026년 북중미월드컵에서 3골을 넣었지만 두 수 아래인 카타르를 상대로 넣은 해트트릭이 끝이었다. 최근 A매치에서도 존재감이 크게 떨어졌다. 틀레티코로 이적한다고 해도, 대단한 득점력을 보여줄지 의문이다.

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얽히고설킨 이 상황에서 알바레즈나, 쇠를로트가 남든 아니면 데이비드가 영입되든 이강인과 좋은 시너지가 나오지 않을 가능성이 높다. 등번호 7번의 무게감을 짊어져야 하는 이강인의 어깨가 무거워지고 있다.김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com