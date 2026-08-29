[K리그2 종합 리뷰] 이정효의 수원, 선두 질주! 김포 4-1 제압...차두리의 화성도 웃었다, 이랜드는 성남과 아쉬운 무

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[스포츠조선 김대식 기자] 이정효 감독의 수원 삼성이 리그 우승을 향해 더 전진했다.

수원은 29일 김포솔터축구장에서 열린 김포FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 24라운드 경기에서 4대1로 승리했다.

전반 6분 강성진이 솔로골을 터트렸다. 페널티박스 앞 오른쪽에서 패스를 받은 강성진은 김포 수비진 사이로 돌파를 시도했다. 중앙으로 향하던 강성진은 슈팅 타이밍이 나오자 과감하게 때렸고, 그대로 골망을 갈랐다.

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전반 30분 수원이 결정적인 기회를 놓쳤다. 브루노 실바의 헤더가 임창석 손에 맞고 말았다. 주심의 온필드 리뷰 후 페널티킥이 선언했다. 키커로 강현묵이 나섰다. 잠시 주춤하고 슈팅을 차더니 공이 골대를 강타했다.

수원이 간격을 벌렸다. 후반 6분 브루노가 터졌다. 왼쪽에서 과감하게 중앙으로 파고든 브루노 실바는 막을 수 없는 궤적의 슈팅으로 시즌 첫 골을 터트렸다.

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김포도 그대로 주저앉지 않았다. 후반 21분 김포가 순간적인 역습으로 단숨에 파올리뉴의 단독 찬스를 만들었다. 파올리뉴가 득점 기회를 놓치지 않았다.

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승부처에서 수원이 다시 달아났다. 교체로 들어간 두비츠카스이 등장했다. 후반 35분 김포가 제대로 공을 걷어내지 못한 상황에서 두비츠카스에게 공이 향했다. 두비츠카스이 골키퍼를 넘기며 마뭐리했다. 김포 선수들은 이전 과정에서 오프사이드를 주장했지만 그대로 득점이 인정됐다.

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수원은 경기 종료 직전 김포에 페널티킥을 헌납했지만 주심의 온필드 리뷰 후 취소됐다. 수원이 마지막 공격을 펼쳤고, 강성진이 쐐기골까지 기록했다. 수원의 기분 좋은 승리였다.

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같은 시간 화성종합경기타운에서 열린 화성FC와 충북청주FC와의 경기에선 화성이 웃었다. 2대1로 승리하며 시즌 마지막 홈 경기를 승리로 장식했다.

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후반 7분 충북청주가 페널티박스에서 머뭇거리다가 공을 제대로 처리하지 못했다. 플라나가 압박해 공을 가져왔고, 박재성이 빠른 마무리로 득점에서 성공했다. 후반 19분 충북청주가 경기를 다시 원점으로 만들었다. 반데리아의 프리킥을 가르시아가 머리로 절묘하게 돌려놓으면서 득점에 성공했다.

화성이 다시 달아나는 것처럼 보였다. 후반 25분 박준서가 오른쪽에서 크로스를 올려주자 페트로프가 정확한 위치선정 후 헤더로 마무리했다. 차두리 화성 감독의 용병술이 통했던 순간. 하지만 이후 앞선 과정에서 화성의 핸드볼 반칙이 선언돼 득점이 취소됐다.

후반 추가시간 3분 화성 에이스 플라나가 터졌다. 화성의 역습에서 페트로프가 플라나에게 찔러줬다. 플라나가 침착하게 왼발로 구석을 찔렀다. 그대로 화성이 승리했다.

수원과 선두권 경쟁 중인 서울 이랜드는 탄천종합운동장에서 성남FC에 발목을 잡혀 1대1로 비겼다.

이랜드가 주도한 경기였지만 성남이 원샷 원킬에 성공했다. 후반 15분 코너킥에서 골키퍼 민성준이 공을 제대로 처리하지 못했다. 혼전 상황이 벌어졌고, 집중력을 발휘한 전민규가 발차기 슈팅으로 밀어 넣었다.

패배 위기에서 이랜드를 구한 건 가브리엘이었다. 후반 38분 가브리엘에게 단순하게 붙이자 가브리엘이 높은 타점으로 마무리했다. 하지만 승점 1점이 불만스러울 수밖에 없는 이랜드다.

창원축구센터에서 열린 경남FC와 파주 프런티어의 경기는 경남의 1대0 승리로 마무리됐다. 팽팽한 승부에서 후반 41분 필리페의 절묘한 패스를 받은 김현오가 구석으로 정확하게 꽂았다. 김현오의 득점이 결승골이 됐다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com