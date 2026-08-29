미쳤다! '홍명보 특급조커' 엄지성, 첫 선발 경기서 1골 1도움 '원맨쇼', 스완지 3-0 쾌승→무패 질주

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵에서 홍명보호 '특급 조커'로 활약한 '엄살라' 엄지성(스완지시티)이 원맨쇼를 펼쳤다.

29일(한국시각) 영국 더비 iPro 스타디움에서 열린 더비 카운티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십 3라운드 원정경기에서 1골 1도움 원맨쇼로를 펼치며 팀에 2대0 승리를 이끌었다.

스완지시티는 개막 후 3경기에서 2승1무(승점 7) 무패 질주하며 2위로 점프했다. 2024년 광주FC를 떠나 스완지시티 입단으로 유럽 무대에 진출한 엄지성은 최고의 출발을 알렸다.

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왼쪽 공격수로 선발 출전한 엄지성은 전반 2분 빠르게 상대 왼쪽 측면을 파고든 뒤 감각적인 컷백 패스를 찔렀다. 공을 잡은 조셉 오포쿠가 침착한 왼발슛으로 선제골을 갈랐다. 오포쿠는 올 시즌을 앞두고 쥘터 바레험에서 스완지 유니폼을 입었다.

엄지성은 팀이 1-0 리드한 전반 44분 직접 추가골을 뽑았다. 전반 24분 부상한 오포쿠를 대신해 교체투입된 무사 예오가 상대 박스 우측 대각선 지점에서 왼발로 띄운 크로스를 예오가 헤더로 연결했다. 이를 상대 골키퍼가 몸을 날려 쳐냈지만, 엄지성이 흘러나온 공을 잡아 빈 골문을 향해 침착하게 추가골을 갈랐다.

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엄지성은 2-0 리드한 후반 40분 로날드와 교체돼 벤치로 물러났다. 스완지는 후반 45분 로날드의 추가골에 힘입어 3대0 승리했다.

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앞서 두 경기에서 모두 교체로 출전한 엄지성은 올 시즌 처음으로 선발 출전한 경기에서 환상적인 퍼포먼스를 발휘하며 빅터 마토스 감독에게 무력 시위했다.

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엄지성은 1골 1도움 외에 유효슛 2개, 키패스 2개, 리커버리 3개, 지상경합 성공 4개, 공중볼 경합 2개 등 공수에 걸쳐 최고의 활약을 펼치며 팀에서 두번째로 높은 평점 8.1점(소파스코어)을 받았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com