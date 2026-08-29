토트넘 최악의 소식! 맨시티 학포 하이재킹 시도…"에이전트들과 오늘도 대화"→아직까지 우선순위는 토트넘

코디 학포. 사진=폴리마켓 FC

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼에게 안 좋은 소식이 전해졌다. 맨체스터 시티가 코디 학포의 하이재킹을 시도한다.

영국 기브미스포츠는 29일(한국시각) '맨시티가 리버풀의 코디 학포를 가로채기 위해 움직이고 있다'고 보도했다.

앞서 유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 맨시티가 학포의 이적 가능성을 놓고 선수 측과 협상을 진행했다고 확인했다.

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리버풀이 브래들리 바르콜라를 영입하면서 학포의 미래에 대한 이야기는 계속돼 왔다. 이적시장 마감이 임박한 상황에서 학포는 리버풀을 떠날 가능성이 크다.

현재 맨시티의 가장 큰 우선순위는 첼시의 엔조 페르난데스인 것으로 알려졌다. 그러나 페르난데스 영입에 실패할 경우에 대비해 학포와도 협상을 원하고 있다. 문제는 학포가 토트넘과 협상을 거의 완료했다는 것이다.

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로마노는 "맨시티는 오늘도 학포의 에이전트들과 대화를 나누고 있다"며 "학포는 이미 7월에 토트넘과 개인 조건에 대해 합의했다. 토트넘이 학포 영입에서 우선순위라고 생각한다"고 말했다.

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EPA연합뉴스

토트넘은 수주 동안 학포 영입을 추진해 왔지만, 아직 리버풀과 이적료 합의에는 도달하지 못했다. 학포는 토트넘 이적에 긍정적인 입장을 전달한 상태이며, 리버풀을 떠날 경우 출전 시간이 무엇보다 중요하다. 토트넘은 오마르 마르무시와 사비우를 영입했다. 맨시티도 공격 옵션을 상당히 많이 보유하고 있다. 앙투안 세메뇨와 부상에서 복귀할 예정인 제레미 도쿠도 있다.

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학포는 측면뿐만 아니라 최전방에서도 뛸 수 있는 다재다능한 선수다. 마르무시와 비슷한 유형이며, 이부분이 맨시티에게 꼭 필요한 이유다. 홀란의 득점 부담을 덜어줄 수 있는 선수로 평가된다. 토트넘 역시 여전히 공격수 영입에 혈안이 돼 있다. 아직까지 최전방 자원을 찾지 못해서 고민이 크다. 학포를 맨시티에게 뺏긴다면 이번 시즌 계획에 또다시 차질이 생길 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com