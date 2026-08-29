'그는 스스로 갇혀버렸다' 이강인의 아틀레티코 에이스 훌리안 알바레즈, 아틀레티코 '바르셀로나 이적 절대 없다' 선언→아스널 아르테타 감독 제안 거부..'알바레즈 마음 고쳐먹나'

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez is pictured during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Villarreal CF at Metropolitano Stadium in Madrid on August 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]아틀레티코 마드리드의 에이스 훌리안 알바레즈가 꿈꿨던 이적은 물거품이 됐다. 그는 아틀레티코의 라이벌 FC바르셀로나로 이적하고 싶어했지만 두 구단은 협상 테이블 한번 제대로 차리지 못하고 서로를 맹비난하며 끝났다. 아틀레티코 구단은 바르셀로나가 이적에 대한 기본 예의를 지키지 않았다고 판단, 절대 바르셀로나로 이적시키는 일은 없을 것이라고 이사회를 통해 못박았다. 지난 6월초, 레알 마드리드가 알바레즈에게 한 차례 관심을 보였지만 거절 당한 후 추가 접촉은 없었다. 뒤늦게 EPL 아스널이 알바레즈 영입을 원했지만 선수가 거부한 것으로 알려졌다. 결론적으로 알바레즈가 이적을 희망한 클럽은 바르셀로나였고, 아틀레티코 구단은 절대 바르셀로나로 보내지 않겠다는 확고한 입장을 밝혔다. 알바레즈는 아틀레티코 구단과 2030년 6월까지 계약돼 있다. 무려 4시즌이나 남았다.

FILE PHOTO: Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Villarreal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 23, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action REUTERS/Thomas Peter/File Photo

스페인 현지 보도에 따르면 이적 시장 마감(9월 1일)이 일주일도 남지 않은 상황에서 아틀레티코 구단은 알바레즈에게 이번 여름 팀에 남을지 혹은 떠날지를 결정할 시간을 30일까지 주었다고 한다. 아틀레티코 팬들은 바르셀로나에 입단하고 싶어 하는 알바레즈의 속내를 알게 된 후 그에게 야유를 퍼부었다. 그가 팀에서 더 이상 미래가 없다고 본 것이다.

유럽 축구 이적 전문가 중 한 명인 데이비드 온스테인 기자는 이번 주말 알바레즈가 현재 영입 경쟁에 유일하게 남아 있는 클럽인 아스널로 이적할 가능성이 전혀 없다고 보도했다. 알바레즈는 아스널 미켈 아르테타 감독과 대화를 나누었지만 북런던행을 거절했다고 한다. 온스테인은 "그가 아스널로 올 가능성은 낮다. 마음이 바르셀로나로 기울어져 있다"고 했다. 또 그는 "아틀레티코는 바르셀로나행 문을 닫았고, 그 성사는 이루어지지 않을 것이다. 아틀레티코는 아스널과 거래할 의향이 있으며, 아스널 역시 클럽 간 합의에 도달할 준비가 돼 있다. 아스널은 선수 본인이 이적을 원하기를 바라고 있다. 그런데 알바레즈는 (아스널로의) 이적 의사를 내비치지 않고 있다"고 전했다.

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Atletico Madrid's President Enrique Cerezo (L) and Atletico Madrid's Board Member Antonio Alonso Sanz pose prior to the draw ceremony for the league phase of the 2026-2027 UEFA Champions League football tournament at the Grimaldi Forum in the Principality of Monaco on August 27, 2026. (Photo by Valery HACHE / AFP)

온스테인은 하지만 "(알바레즈가) 가변적인 상황이므로 며칠 내로 마음이 돌아설 수도 있다. 이러한 상황은 언제든 바뀔 수 있기에 완전히 불가능하다고 단정하지는 말자"라며 "알바레즈는 아스널의 타깃이 될 것으로 보이며, 그를 영입하지 못한다면 현재 전력으로 나아갈 수도 있다. 하지만 이적 시장 마감 시한까지는 알 수 없다"고 말했다.

2024년 여름 아틀레티코로 이적해온 알바레즈는 그동안 총 107경기에서 49골을 넣었다. 최근 정황상 그는 이번 여름에 아틀레티코에 잔류할 가능성이 점점 더 높아지고 있다. 아틀레티코 팬들의 알바레즈를 향한 불쾌한 민심이 숙제거리다. 알바레즈가 먼저 고개를 숙이지 않는한 아틀레티코 팬들의 마음은 풀리지 않을 것 같다.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Coventry City - Emirates Stadium, London, Britain - August 21, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta applauds fans after the match Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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아틀레티코는 최근 팀 훈련을 연속으로 빠졌다. 그는 30일 오전 4시30분 세비야와의 리그 원정 경기 명단에서도 제외됐다. 정신적으로나 육체적으로 경기에 출전할 몸상태가 아니라는 것이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com