'충격' 이강인 떠난 PSG 대형사고 터질 뻔, 경기 시작 직전 골키퍼 의식 잃고 혼절..."의료진 즉시 투입, 물리적 타격이 원인"

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)이 경기 시작을 앞두고 대형 악재를 맞이할 뻔했다.

영국의 더선은 29일(한국시각) 'PSG의 골키퍼 마트베이 사포노프가 릴과의 경기를 앞두고 아찔한 충돌 사고로 부상을 입을 뻔했다'고 보도했다.

PSG는 29일 프랑스 빌뇌브 다스크의 데카트론 아레나에서 열린 ROSC 릴과의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 2라운드 경기에서 2대2 무승부를 거뒀다. PSG는 지난 시즌 리그1과 유럽챔피언스리그를 호령한 챔피언답지 않게, 시즌 초반 고전하며 아직까지 리그에서 승리를 쌓지 못하고 있다.

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AFP연합뉴스

PSG는 전반 20분 올리비에 지루의 패스를 받은 하콘 하랄손에게 선제 실점을 허용했고, 이후 후반 39분에는 지루의 패스를 받은 딜란 바코의 추가골까지 터지며 패배 위기에 몰렸다. 다행히 비티냐가 후반 45분 추격 득점을 터트렸고, 후반 추가시간에는 비티냐의 패스를 받은 마르퀴뇨스의 헤더가 골망을 흔들며 패배 위기를 넘겼다.

PSG는 이날 경기를 앞두고도 위험한 순간이 있었다. 주전 골키퍼의 이탈이 발생할 뻔했다. 더선은 '사포노프는 일상적은 워밍엄 훈련 중 공을 쳐내기 위해 앞으로 뛰어들었다가 코치진과 머리를 부딪쳤다. 그는 경기장에 쓰러졌고, 의료진이 즉시 달려왔다. 충돌 이후 워밍업이 중단되며 선수와 동료들이 근처에 서 있어야 했다'고 전했다.

사진=더선 캡처

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이어 '경기장 내부에서 나온 초기 보고에서도 이번 사고는 갑작스러운 의학적 문제보다는 강한 충격으로 인해 발생했다는 점이 강조됐다. 뤼카 슈발리에도 사포노프가 경기에 뛸 수 없을 가능성을 대비해 준비했다. 다행히 선발 출전이 허가되며 사포노프는 경기에 나설 수 있었다'고 덧붙였다.

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지난 시즌 잔루이지 돈나룸마가 팀을 떠난 PSG는 사포노프가 주전 자리를 차지하고 있다. 슈발리에가 기대 이하의 기량을 보여주며 사포노프가 없다면 문전에서의 안정감이 떨어지는 PSG다. 경기력 부진과 더불어 대형 이탈까지 발생할 뻔했던 아찔한 순간이었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com