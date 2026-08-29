'루크 쇼만으로 부족해' 맨체스터 유나이티드, 홀-발데 영입 실패 후에도 왼쪽 풀백 영입에 사활 걸었다..이번엔 애스턴 빌라 네덜란드 국대 마센 찍었다

Aston Villa's Dutch defender #22 Ian Maatsen (front R) clashes with Brighton's Paraguayan midfielder #25 Diego Gomez (L) during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Aston Villa at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on August 23, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 여름 이적 시장 막판에 분주하게 움직이고 있다. 왼쪽 풀백을 보강하기 위해 매진 중이라고 한다. 루크 쇼 자리에 선수가 더 필요하기 때문이다.

맨유 구단은 최근 애스턴 빌라의 이안 마센에 대해 문의했다고 한다. 유럽 축구 이적 전문가 중 한명인 피트 오루크는 마이클 캐릭 감독이 뜻밖의 마센을 예의주시하고 있다고 보도했다. 마센은 네덜란드 국가대표 데뷔를 마친 기대주다.

Aston Villa's Dutch defender #22 Ian Maatsen (L) fights for the ball with Brighton's Paraguayan midfielder #25 Diego Gomez (R) during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Aston Villa at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on August 23, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

최근 맨유는 FC바르셀로나의 알레한드로 발데에게 관심이 있었지만 성사되지 않았다. 발데가 맨유 이적 대신 스페인 잔류를 택했다. 발데 영입이 무산되면서 캐릭 감독은 만 31세의 루크 쇼의 대체자를 계속 찾고 있다.

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뉴캐슬의 루이스 홀이 이번 여름 이적시장에서 줄곧 맨유와 링크돼 왔지만 구체적인 이적 조건이 오가지 않았다.

오루크에 따르면 아직 맨유는 애스턴 빌라에 마센에 대한 공식 제안을 하지 않았고, 2030년까지 계약되어 있어 애스턴 빌라는 여유가 있다고 한다. 캐릭 감독은 루크 쇼를 매우 신뢰한다. 또 잉글랜드 국가대표인 그는 주전 레프트백이다.

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Manchester United's Luke Shaw reacts REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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하지만 맨유는 미래를 염두에 두고 있다. 만 24세인 마센은 캐릭 감독이 영입하고자 하는 조건에 부합하는 선수라는 평가다. 그는 애스턴 빌라와 2030년까지 계약돼 있다. 마센의 현재 시장가치는 2980만유로다. 2년 전 애스턴 빌라가 첼시에서 그를 영입할 때 지불한 이적료가 4450만유로였다. 보도에 따르면 맨유가 새로운 레프트백을 영입할 경우 유망주 해리 아마스(Harry Amass)가 맨유를 떠나게 될 가능성이 높다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com