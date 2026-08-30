[오피셜]또하나의 '한국인 뮌헨맨' 탄생! 대전 소속 김도연 합류…"적극적이고 활동량 많아" K리그 구단과 교류 활발

김도연. 사진=바이에른 뮌헨 캠퍼스

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨이 또하나의 한국인 선수를 영입했다. 유망주 왼쪽 측면 수비수 김도연이 뮌헨 유소년팀에 합류했다.

뮌헨은 29일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 김도연의 영입 소식을 발표했다. K리그 대전 하나시티즌 소속이었던 그는 이제 무대를 독일로 옮기게 됐다.

미하엘 비징거 뮌헨 캠퍼스 스포츠 디렉터는 "김도연은 한동안 우리 팀에서 테스트를 받았고, 우리 팀으로 합류할 만한 선수라는 점을 스스로 보여줬다"며 "우리는 최근 몇 년 동안 한국 출신 어린 선수들과 함께하며 좋은 경험을 쌓았다"고 말했다. 이어 "그리고 김도연 역시 우리 리저브팀에서 다음 단계로 나아갈 수 있다고 확신한다"고 덧붙였다.

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김도연은 골키퍼 허재원에 이어 이번 여름 뮌헨이 영입한 두 번째 한국 선수가 됐다. 뮌헨과 한국 구단들의 교류가 활발히 이뤄지고 있다는 점은 긍정적인 요소다.

독일 바바리안 풋볼 워크스는 '뮌헨이 여러 한국 구단과 구축해 온 탄탄한 관계에서 발생하는 새로운 이점을 보여준다'며 '선수를 영입하기 전에 가까이에서 직접 지켜볼 수 있다는 것이 훌륭하다'고 평가했다.

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뮌헨은 이들 선수 모두를 가까이서 지켜볼 수 있었고, 가능성을 확인했다. 김도연은 이제 뮌헨 유소년 아카데미에 합류하게 된다. 해당 팀에 왼쪽 풀백이 필요한 상황이기 때문에 성장할 기회를 충분히 받을 수 있을 것으로 예상된다. 현재 뮌헨 U-19팀에서는 윙어 스켄더 누라지가 포지션을 변경해 팀 내 유일한 왼쪽 풀백으로 활용되고 있다. U-23팀에는 왼쪽 풀백으로 리처드 아자이 단 한 명만 있다. 분명히 이 포지션에는 추가적인 보강이 필요했고, 김도연이 그 역할을 맡게 됐다.

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뮌헨은 "김도연은 공을 소유하고 있거나 빼앗긴 상황에서도 자신의 역할을 적극적으로 수행한다"며 "많은 활동량을 바탕으로 꾸준히 공을 받을 수 있는 움직임을 만드는 선수"라고 평가했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com