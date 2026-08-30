깜짝 소식! '이강인과 이별' 결국 최후 통첩 내려졌다…잔류냐 아스널이냐→맨시티까지 재영입 관심

사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드가 훌리안 알바레스에게 최후통첩을 내렸다. 이적시장 마감이 코앞으로 다가온 만큼 결정을 내려야 하는 시기다. 이강인과 알바레스가 이번 시즌 함께 뛰는 모습을 보지 못할 수도 있다.

영국 미러는 29일(한국시각) '아틀레티코는 알바레스에게 자신의 미래에 대한 결정을 내리라고 통보했다'며 '이에 따라 아스널은 알바레스에게 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀를 설득할 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다'고 보도했다.

사진=데이비드 온스타인 SNS

알바레스는 바르셀로나로 이적하고 싶다는 의사를 드러냈지만, 구단에게 거부당한 상황이다. 바르셀로나와 아틀레티코 사이에 갈등이 심화했고, 알바레스에 대한 아틀레티코 팬들의 분노도 극에 달했다. 아스널이 알바레스 영입에 확실한 관심을 갖고 있는 것으로 파악되고 있지만, 선수 본인이 이적에 전적으로 동의하는 경우에만 영입을 추진할 것으로 알려졌다. 이적시장 마감 시한이 빠르게 다가오면서 이미 시간은 얼마 남지 않았다. 아틀레티코 수뇌부는 알바레스에게 이번 주말까지 결정을 내릴 것을 요구했다. 맨체스터 시티도 알바레스의 잠재적인 영입 후보로 거론되고 있다. 알바레스는 2022~2024년 맨시티 소속으로 뛰었다.

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AFP연합뉴스

아틀레티코는 바르셀로나와는 어떠한 거래도 하지 않겠다는 입장이다. 앞서 아틀레티코는 성명을 통해 "아틀레티코 이사회 구성원들은 알바레스의 바르셀로나 이적 협상을 진행하지 않기로 한 구단의 결정에 만장일치로 전적인 지지를 표명했다"며 "이사회 구성원들은 다음과 같은 사실을 인지하고 있다"고 밝혔다. 또 구단은 "알바레스의 이적과 관련해 바르셀로나와는 어떠한 협상도 진행되지 않았으며, 앞으로도 어떠한 협상도 하지 않을 것"이라고 강조했다.

이제 알바레스는 아틀레티코에서 불편한 동행을 이어갈지 아니면 잉글랜드로 복귀할지를 결정해야 한다. 팀에 새롭게 합류한 이강인과 공격 진영에서 호흡을 맞추는 모습을 볼 수 있을지 기대를 모은다.