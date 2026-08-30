'배신자 낙인' 아놀드, 리버풀 이적 서명 현실화…레알서 벤치 신세 실망감 커 '결별 준비'

트렌트 알렉산더-아놀드. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]트렌트 알렉산더-아놀드가 레알 마드리드를 떠나고 싶어 한다는 소식이다.

스페인 피차헤스는 29일(한국시각) '레알은 풀백 알렉산더-아놀드의 상황을 검토하고 있으며, 리버풀 또는 뉴캐슬 유나이티드와 그의 이적에 합의할 가능성도 열어두고 있다'고 보도했다.

알렉산더-아놀드는 조세 무리뉴 레알 감독 체제에서 2경기 연속 교체 명단에 포함됐다. 이로 인해 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀를 고려하고 있다고 한다. 무리뉴 감독은 최근 영입한 덴젤 둠프리스에게 오른쪽 측면 수비수 자리를 맡기고 있다. 알렉산더-아놀드는 리버풀에서의 계약이 만료된 뒤 자유계약으로 레알 마드리드에 합류했다. 스페인에서의 첫 시즌은 적응 문제와 부상까지 겹치면서 실망스러웠다. 여기에 둠프리스의 합류로 알렉산더-아놀드가 출전할 기회는 더욱 줄어들었고, 그는 시즌 초반부터 벤치로 밀려났다. 계속된 벤치행은 불만을 불러왔고, 알렉산더-아놀드 측은 이적시장 마감(9월 2일) 이전에 레알을 떠날 수 있는 제안을 서둘러 검토하는 중이라고 한다.

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매체는 '레알 수뇌부는 이적료가 구단이 설정한 요구 조건을 충족할 경우, 이적 협상을 진행하는 방안을 배제하지 않고 있다'며 '리버풀은 알렉산더-아놀드의 즉각적인 복귀 가능성을 검토하고 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

알렉산더-아놀드는 오른쪽 측면에서 제레미 프림퐁과 경쟁하는 동시에, 알렉시스 맥알리스터, 라이언 흐라번베르흐, 도미니크 소보슬라이와 함께 중원에서도 로테이션 자원으로 활용될 수 있다. 레알과 리버풀은 이적시장 마감전까지 접촉을 이어갈 것으로 알려졌다. 레알이 공식적인 이적료를 책정하고, 마감 전에 리버풀 측에 알렉산더-아놀드를 매각할지 관심이 집중된다. 리버풀 팬들에게 배신자라는 낙인이 찍힌 알렉산더-아놀드가 다시 친정팀으로 돌아올 가능성이 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com