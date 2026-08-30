호날두 추하다 추해! 동료 골 가로채 팬들 비난 직면…"동료한테 어떻게 저래?" 팀워크 와해 우려

크리스티아누 호날두. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]크리스티아누 호날두가 동료의 골을 가로채며 부정적인 평가를 받고 있다.

영국 더선은 29일(한국시각) '호날두가 알나스르 팀 동료의 골을 가로채 욕심이 가득하다는 비판을 받고 있다'고 보도했다.

호날두는 이날 열린 알타아원과의 사우디아라비아 프로리그 맞대결에서 득점을 기록했다. 해당 경기에서 알나스르는 2-1로 승리했다. 호날두는 이날 경기에서 자신의 통산 978번째 골을 기록했다. 호날두의 득점은 후반 5분에 나왔으며 결승골이 됐다.

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하지만 이골은 논란이 됐다. 박스 안에 있던 호날두는 페널티 아크 근처에서 팀 동료 모하메드 사마칸이 때린 슈팅을 툭 건드리면서 골로 연결했다. 빈 골문으로 정확하게 향하는 슈팅이었기에 건드리지 않았다면 사마칸의 골이 되는 상황이었다. 호날두는 이를 양보하지 않았고, 공의 진행방향을 바꿔 자신의 득점으로 만들었다. 사실상 동료의 골을 강탈한 셈이다. 이후 호날두가 오프사이드 위치에 있었던 것이 아니냐는 우려까지 제기됐지만, 리플레이를 확인한 결과 온사이드 위치에 있었던 것으로 드러났다.

AFP연합뉴스

호날두가 팀 동료의 골을 가로채는 장면은 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 됐다.

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팬들은 SNS 상에서 "GOAT는 정말 냉정하다", "팀 동료한테 어떻게 저럴 수가 있어?", "저건 좀 창피한데", "뻔뻔하다", "자기한테 이런 일이 일어났다면 엄청 화냈을 텐데" 등 호날두에게 부정적인 반응을 쏟아냈다.

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호날두는 개인통산 1000골을 향해 달려가고 있다. 41세의 나이로 선수 생활 은퇴를 얼마 남기지 않고 있어 시간이 촉박하다. 그의 골 욕심은 계속될 것으로 보인다. 지금 같은 일이 또다시 벌어질 가능성은 크다. 구단은 호날두의 탐욕스러운 행동이 팀워크를 해치지 않기를 바라야 하는 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com