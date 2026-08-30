"일본 에이스는 중동으로 갑니다" 연봉 143억 파격조건에 '오일머니' 사우디행 합의 임박…"유럽 떠날 경우 대표팀 입지 그림자 드리울 것"

(260626) -- DALLAS, June 26, 2026 (Xinhua) -- Doan Ritsu (R) of Japan competes during the group F match between Japan and Sweden at the 2026 FIFA World Cup at Dallas Stadium in Dallas, the United States, on June 25, 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구대표팀 핵심 미드필더 도안 리츠(28·아인트라흐트 프랑크푸르트)가 유럽을 떠나 중동으로 향할 전망이다.

일본 매체 '스포니치'는 29일(한국시각), 사우디 매체를 인용해 도안이 사우디 클럽 알 이티하드로 이적할 가능성이 제기됐다고 보도했다. 알 이티하드 구단과 선수간 기본 합의가 이미 이뤄졌다는 내용이다. 독일 매체는 프랑크푸르트가 아직 이적을 승인하지 않았다고 전했다.

도안은 지난해 여름 프랑크푸르트에 합류해 핵심 선수로 31경기에 출전해 5골을 기록했다. 주포지션인 오른쪽 윙어뿐 아니라 미드필더로도 활약하며 남다른 존재감을 과시했다.

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도안은 알 이티하드로부터 '거절할 수 없는' 제안을 받았다. 언론에 보도된 추정 연봉은 900만유로(약 143억원)에 달하는 파격 조건이다. 이적료는 1800만유로(약 286억원)로 알려졌다. 아디 휘터 프랑크푸르트 감독은 도안의 잔류를 원하고 있지만, 구단이 알 이티하드의 제안을 수락할 가능성을 배제할 수 없다.

'스포니치'는 "유럽 최고의 무대를 떠나는 것은 일본 대표팀 내에서의 그의 입지에 그림자를 드리울 수 있다. 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독은 항상 선수들에게 높은 수준의 훈련과 개인 기량 향상을 요구해 왔다"라고 전했다.

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도안은 모리야스 감독식 3-4-3 포메이션에서 공격적인 윙백 역할을 맡았다. 2026년 북중미월드컵 본선에서 4경기에 모두 선발 출전했다. A매치 총 경기수는 69경기(11골).

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일본 감바 오사카 유스 출신인 도안은 2017년 네덜란드 흐로닝언 입단으로 유럽 무대에 처음 발을 디뎌 차근차근 성장을 거듭했다. 2019년 PSV 에인트호번으로 이적한 도안은 2022년부터 2025년까지 독일 프라이부르크에서 맹활약하며 빅클럽의 눈도장을 찍었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com