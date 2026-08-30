[오피셜]韓 축구 대형 희소식! '국가대표 수비수' 설영우, 마침내 빅리그 데뷔까지 임박...감독 "컨디션 완전히 회복" 직접 가능성 인정

사진=아우크스부르크 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]설영우가 빠르게 분데스리가 데뷔전까지 치를 수 있을 전망이다.

아우크스부르크는 29일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 분데스리가 개막전을 앞둔 마누엘 바움 감독의 공식 기자회견 내용을 전했다. 아우크스부르크는 오는 31일 밤 12시30분 독일 아우크스부르크의 WWK 아레나에서 샬케와 2026~2027시즌 1라운드 경기를 치른다.

바움 감독은 "정말 기대되는 경기다. 분데스리가에서 뛰는 것은 특권입니다. 정말 특별한 경험이다. 긍정적인 의미에서 긴장감이 고조되고 있다"고 경기 전 감정을 밝혔다.

Advertisement

사진=아우크스부르크 SNS 캡처

바움 감독은 또한 일부 선수들의 출전에 대해서 언급했는데, 그중에는 설영우도 포함됐다. 구단은 '새롭게 영입된 설영우 역시 출전 가능성이 있다'고 밝혔으며, 바움 감독 또한 "완전히 컨디션을 회복했다"며 출전 가능성을 암시했다.

앞서 27일 아우크스부르크는 공식 홈페이지를 통해 설영우 영입을 발표했다. 구단은 '이적시장에서 추가 보강을 이뤄내며 측면 전력을 강화할 설영우를 영입했다. 27세의 대한민국 국가대표 출신 측면 수비수인 설영우는 츠르베나 즈베즈다를 떠나 아우크스부르크로 이적하며 2030년 6월 30일까지 계약을 체결했다. 양 구단은 세부 이적 조건에 대해 비공개하기로 합의했다'고 전했다.

사진=아우크스부르크 SNS 캡처

Advertisement

설영우는 "아우크스부르크에서의 새로운 도전에 매우 설렌다. 분데스리가는 내 기량을 증명하고 한 단계 더 발전할 수 있는 훌륭하고 매우 치열한 리그다. WWK 아레나에서 팬들 앞에 서는 날이 기다려지며, 내 장점을 발휘해 팀의 목표를 향해 함께 최선을 다하겠다"라고 이적 소감을 전했다. 설영우는 구자철, 지동원, 홍정호에 이어 한국 선수로서는 4번째로 아우크스부르크 유니폼을 입고 분데스리가 무대를 누빌 예정이다. 등번호는 무려 7번이다.

Advertisement

설영우는 올여름 즈베즈다에서 가장 핫한 사나이 중 한 명이었다. 유럽챔피언스리그(UCL) 진출 도전이 마무리되며, 향후 거취가 주목받았고, 아우스크부르크의 구애를 받아 빅리그 이적에 성공했다. 즈베즈다에서의 활약상을 고려하면 당연한 도약이다. 유럽 진출 첫해만에 엄청난 인정을 받으며 즈베즈다의 핵심 선수로 자리 잡았다. 적응 기간도 필요 없었다. 리그에 꾸준히 출전해 핵심으로 평가받았다. 설영우도 믿음에 보답하는 활약을 펼쳤다. 설영우는 앞서 2023년 항저우아시안게임 금메달을 통해 병역특례를 받았다. 27세로 전성기의 나이며, 좌우 풀백을 모두 소화할 수 있다는 점도 매력적이었다. 아우크스부르크는 적극적인 제안으로 즈베즈다를 설득하며 설영우를 품었다. 분데스리가 이적에 성공한 설영우가 빠른 데뷔로 본격적인 빅리그에서의 활약을 이어갈지도 주목할 부분이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com