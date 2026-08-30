'韓 에이스' 이강인 킬패스 전부 허공에 날린다...AT 마드리드 깜짝 계획, 알바레스 방출하면 'EPL 56경기 5골' 지르크지 영입 관심

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 새로운 파트너 후보가 등장했다. 다만 아틀레티코 마드리드 전력에 확실한 보탬이 될지는 미지수다.

영국의 미러는 30일(한국시각) '아틀레티코는 훌리안 알바레스가 이적 시장 막바지에 마드리드를 떠날 경우에 대비해 조슈아 지르크지를 주시하고 있다'고 보도했다.

미러는 '알바레스의 미래는 올여름 내내 가장 큰 관심사였으며, 아르헨티나 출신인 그는 이번 주 훈련에 불참하며 팀을 떠나고 싶다는 뜻을 밝혔다. 만약 이적이 성사된다면 이적 시장 마감 직전에나 가능할 것이며, 아틀레티코는 맨체스터 유나이티드에서 입지가 좁아진 지르크지를 대체자로 고려할 수도 있다'고 전했다.

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이어 '아틀레티코는 이런 상황을 주시하고 있으며, 현재 지르크지는 피오렌티나 임대 가능성이 가장 큰 것으로 알려졌다. 지르크지는 맨유에서 득점력 부진에 시달렸고, 벤자민 세슈코, 브라이언 음뵈모 등의 합류로 입지가 좁아졌다'고 덧붙였다.

올여름 이적시장, 아틀레티코의 화두는 단연 알바레스의 거취다. 아틀레티코 합류 이후 공격진의 에이스로 활약한 알바레스는 바르셀로나의 구애를 받으며 돌연 이적을 선언했다. 다만 아틀레티코는 바르셀로나에 대한 문을 굳건하게 닫았다. 이번 여름 알바레스의 이적 가능성이 크게 줄어든 상황, 하지만 아스널이 끈질기게 상황을 주목하며 팀을 떠날 변수는 여전히 남아있다.

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아틀레티코로서는 이적시장 막판 알바레스가 이적을 결단한다면 변수에 대처할 필요가 있다. 알바레스 이탈 시 공격진에 확실한 골잡이는 알렉산데르 쇠를로트 뿐이다. 기존에 노렸던 니콜라스 잭슨은 아틀레티코 대신 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류를 택했다. 새롭게 떠오른 후보가 바로 지르크지다.

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다만 지르크지가 아틀레티코 전력에 큰 도움이 될 수 있을지는 장담하기 어렵다. 2019년 바이에른 뮌헨에서 프로 데뷔한 지르크지는 이후 파르마와 안더레흐트를 거쳐 성장을 거듭했다. 볼로냐에서 빅리그급 기량을 인정받았다. 2023~2024시즌 당시 37경기에서 12골을 넣었고, 이후 맨유의 구애를 받아 EPL에 입성했다. 다만 맨유에서의 성적은 확실히 아쉽다. 두 시즌 동안 75경기 9골, 특히 리그에서는 56경기 출전해 5골에 그치며 저조한 득점력을 선보였다.

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이강인으로서도 악재다. 알바레스와 같은 확실한 득점원의 이탈을 지르크지가 채운다면, 공격에서 마무리를 도와줄 동료의 수가 줄어든다. 공격진에서 파이널 패스 혹은 직접 마무리까지 담당해야 하는 이강인으로서는 함께 활약할 수 있는 파트너의 부재가 경기력에도 영향을 미칠 수 있다. 이번 여름 아틀레티코의 이적시장 막판 공격진 구성 계획이 어떻게 마무리될지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com