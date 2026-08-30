'국가대표 공격수' 이호재 깜짝 희소식, 주전 도약 가능성 등장...감독 직접 공개 "투톱 기용 옵션 노력 중, 현재는 원톱 전략 선호"

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재에게는 희소식이다. 주전으로 올라설 가능성이 등장했다.

독일의 리리엔블로그는 29일(한국시각) '밀란 스미트와 이호재는 다름슈터트 소속으로 경기를 치렀다. 두 선수가 함께 뛸 가능성을 플로리안 코펠트 감독은 배제하지 않고 있다'고 보도했다.

이호재는 이번 여름 다름슈타트로 이적하며 유럽 무대로 향했다. 이미 기량은 검증된 자원이다. 2021시즌 포항 스틸러스에 입단해 데뷔 첫해부터 탁월한 신체 조건과 슈팅 능력으로 관심을 모았던 이호재는 2024시즌 27경기에서 9골-5도움을 기록해 본격적인 활약을 예고했다. 2025시즌에는 40경기 17골로 활약이 더 돋보였다. 지난해에는 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 명단에 이름을 올려 대표팀 공격수로 활약했다. 간절히 원하던 유럽 진출로 이번 여름부터 본격적인 도전에 나섰다.

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사진=다름슈타트 SNS 캡처

초반부터 기대감을 키웠다. 네덜란드 2부 팀인 헤라클레스와의 비공개 친선전에서 득점을 터트려 컨디션을 끌어올렸다. 공식 데뷔전도 화려했다. 홀슈타인 킬과의 2026~2027시즌 2.분데스리가 개막전에서 0-2로 뒤지던 후반 데뷔골을 폭발시켰다. 벤치에서 경기를 시작한 이호재는 후반 15분 핀 라켄마허를 대신해 그라운드를 밟았다. 유럽 무대 데뷔에 성공한 이호재는 후반 31분에는 페널티지역 오른쪽에서 카이 클레피시의 패스를 받아 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

다만 주전 자리는 신입생인 스미트가 차지했다. 스미트는 캄뷔르, 고 어헤드 이글스 등 주로 네덜란드 에레디비시에서 활약하던 공격수, 유럽 무대에서는 경쟁력을 보여주었던 자원이다. 코펠트 감독은 디나모 드레스덴과의 리그 2라운드와 카를 차이스 예나와의 DFB 포칼 1라운드에서도 모두 스미트를 선발로 기용했다. 이호재는 주전이 아닌 교체 자원으로서 활약해야 했다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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하지만 새로운 가능성이 열렸다. 코펠트 감독이 투톱 기용 가능성을 직접 언급하며, 향후 전술 변화와 함께 주전으로 뛸 가능성이 등장했다. 리리엔블로그는 '코펠트 감독은 아직 승점 없이 1점을 얻지 못한 하노버를 상대로 가능한 한 공격적인 경기를 펼치고 싶어한다. 선발 라인업에 대해 구체적인 언급은 하지 않았지만, 이전 경기들처럼 하노버전에서도 스트라이커를 기용할 가능성을 시사했다. 이호재는 지금까지 교체 선수로 출전해 왔지만, 하노버전 선발 출전 가능성도 배제하지 않았다'고 전했다.

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코펠트는 "두 선수가 특정 상황에서 함께 뛸 수 있는 옵션을 만들기 위해 노력하고 있다"며 "현재 우리 경기에서는 명목상 스트라이커 한 명을 기용하는 전략을 선호해 왔다. 처음에는 스미트가 더 적합할 것이라 생각했다"고 밝혔다. 투톱 기용 가능성만으로도 이호재의 선발 출전 가능성은 더 커질 수 있다.

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본격적인 주전 경쟁과 함께 선발로 나설 수 있는 상황까지 등장한 이호재, 주전으로 도약할 기회가 주어진다면 해당 경기에서의 활약이 향후 경쟁에서도 중요한 분기점이 될 수 있을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com