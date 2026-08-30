PSG 경이롭다! '리그 11골' 바르콜라, 이강인보다 3배 비싸다...마침내 초대형 판매 성공, "리버풀 영입 합의 완료"

사진=바르콜라 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)이 거상의 면모를 보여주고 있다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 29일(한국시각) '리버풀이 PSG의 브래들리 바르콜라 영입 이적 계약 최종 확정됐다'고 보도했다.

디에슬레틱은 '리버풀이 PSG의 바르콜라 영입에 대한 합의를 마무리지었다. 리버풀은 1억 600만 파운드(약 1980억원)의 이적료에 최대 1700만 파운드의 보너스도 지불할 예정이다. 바르콜라는 곧 리버풀과 5년 계약을 체결할 예정이며, 메디컬 테스트도 향후 24시간 이내에 진행될 것으로 예상된다'고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

이어 '바르콜라는 지난 시즌 종료 후 팀을 떠난 모하메드 살라를 대체할 리버풀의 핵심 영입 대상으로 거론되었다. 파리 생제르맹과의 계약이 2년 남았음에도 불구하고 안필드 이적에 전념해 왔다'고 덧붙였다.

바르콜라는 리옹에서 프로 데뷔 후 1군에서 활약하며, 주가를 높였다. 리옹의 주전을 차지한 첫 시즌 당시 31경기 7골-9도움, 곧바로 PSG의 관심을 받아 이적했다. PSG에서도 활약을 이어갔다. 특히 2024~2025시즌은 58경기에서 21골-18도움으로 커리어 하이를 경신했다. 다만 2025~2026시즌은 기류가 달라졌다. 확실한 주전 자리에서 밀려났다. 흐비차 크바라츠헬리와의 경쟁에서 이기지 못한 바르콜라는 중요 경기에서 선발로 나서는 횟수가 크게 줄었다. 2025~2026시즌은 리그 11골에 그치며 다소 아쉬운 성적으로 시즌을 마쳤다.

AFP연합뉴스

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PSG는 올여름 대규모 매각에 나섰다. 곤살루 하무스를 시작으로 이강인과 랑달 콜로 무아니 등이 이미 팀을 떠났다. 바르콜라 또한 상황이 다르지 않았다. 이적시장에서 팀을 떠날 후보로 거론됐고, 결국 리버풀 이적이 성사됐다. 바르콜라는 올여름 팀을 떠난 PSG 선수 중 가장 높은 이적료를 기록할 예정이다. 이강인이 아틀레티코 마드리드 이적 당시 4000만 유로(약 640억원)의 3배를 뛰어넘는 수준이다.

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한편 바르콜라까지 팀을 떠날 예정인 PSG는 올 시즌 초반 고전을 면치 못하고 있다. PSG는 29일 프랑스 빌뇌브 다스크의 데카트론 아레나에서 열린 ROSC 릴과의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 2라운드 경기에서 2대2 무승부를 거뒀다. 시즌 초반 고전하며 아직까지 리그에서 승리를 쌓지 못하고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com