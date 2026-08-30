김민재 떠났으면 뮌헨 대참사, 獨 이례적 칭찬 폭탄..."아스널-맨유 이적 거절해서 천만다행"

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재가 떠나지 않아서 천만다행인 바이에른 뮌헨이다.

독일의 스폭스는 29일(한국시각) '이적 거절이 바이에른에는 오히려 행운으로 작용했다'고 보도했다.

스폭스는 '김민재는 맨체스터 유나이티드, 아스톤 빌라, 아스널 등 여러 구단의 관심을 차례로 거절한 것으로 알려졌다. 김민재는 시즌 첫 두 경기에서 다욧 우파메카노와 요나단 타를 각각 대신해 선발 출전하며 깜짝 활약을 펼쳤다. 도르트문트와의 슈퍼컵 경기와 분데스리가 개막전에서 슈투트가르트를 5대1로 대파한 경기에서 모두 인상적인 모습을 보여줬다'고 전했다.

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김민재는 올여름 뜨거운 관심을 받았다. 잔류 여부에 모두가 주목했다. 김민재의 의지는 굳건했다. 바이에른 잔류였다. 그간 꾸준히 이적설에 바이에른 잔류 의지로 답했다. 앞서 진행된 바이에른의 제주 투어에서도 김민재는 "선수로서 바이에른에서 뛰는 것은 행복한 일이다. 작년에 나름 많이 뛰었다고 생각하지만 경쟁이다. 팀에 남을 것 같다"며 잔류 의지를 확고히 드러냈다.

하지만 잔류 의지와는 별개로 빅클럽들의 관심은 이어졌다. 가장 먼저 등장한 팀은 맨체스터 유나이티드였다. 독일 스포르트 빌트 소속 기자인 크리스티안 폴크는 '맨체스터 유나이티드가 김민재에게 관심을 보인다는 소식은 어느 정도 진실이다'며 '맨유는 항상 그의 상황을 주시하고 있다. 다만 김민재는 바이에른 뮌헨에 남고 싶어하며 현재 자신의 역할에 만족하고 있다는 입장이 분명하다'고 밝혔다.

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여기서 그치지 않았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀들이 김민재 영입을 위해 문을 두드렸다. 독일의 TZ는 '아스널이 대한민국 출신 중앙 수비수인 김민재의 영입 가능성을 문의했다. 하지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 아스날은 곧바로 거절 의사를 전달받았다'며 '흥미로운 점은 맨체스터 유나이티드, 노팅엄 포레스트, 아스날 외에도 최근 유로파리그 우승팀(애스턴 빌라) 역시 김민재에게 거절당했다는 사실이다'고 설명했다.

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김민재는 바이에른 이적 이후 이적설이 매년 여름 연례 행사였다. 다만 올여름은 기류가 바뀌었다. 바이에른이 김민재를 남길 것이라는 소식과 함께 김민재도 굳건하게 잔류와 경쟁 의사를 내비쳤다. 이런 상황에서 김민재의 활약이 그의 선택에 근거가 되고 있다.

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김민재는 29일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 VfB 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 1라운드 경기에서 선발 출전, 팀의 5대1 대승에 일조했다. 앞서 DFB 슈퍼컵에서도 선발로 나서며 팀 승리에 일조했던 김민재는 이번 경기에서는 다욧 우파메카노와 선발로 호흡을 맞추며 팀 대승에 깅했다. 활약을 유지하자, 김민재를 지키는 선택이 옳았다는 평가도 등장하는 상황이다.

스폭스는 '적어도 시즌 첫 두 경기에서 보여준 것처럼, 김민재는 문제아라는 오명을 벗어던진 듯하다'며 '도르트문트전에서는 매우 안정적인 플레이를 펼쳤고, 심지어 팀 동료인 요나단 타보다도 더 나은 모습을 보였다. 슈투트가르트와의 분데스리가 개막전에서도 초반 요슈아 키미히와의 언쟁에도 불구하고 흔들리지 않는 모습을 보였다. 시즌 초반 최고의 컨디션을 보여주고 있는 듯하다'고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com