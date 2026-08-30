이게 대체 어떻게 5600억 쓴 팀인가...토트넘 대굴욕 경신, 뉴캐슬전 0-2 패배→개막 후 승리 없이 꼴찌 추락[EPL 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 또 패배했다. 시즌 초반 결과를 챙기지 못하고 있다.

토트넘은 30일(한국시각) 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 뉴캐슬과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드 경기에서 0대2로 패배했다. 1라운드에서도 패배를 면하지 못했던 토트넘은 개막 이후 곧장 2연패의 늪에 빠졌다.

절치부심한 시즌이었다. 지난 시즌 극적으로 로베르토 데 제르비를 선임하고 강등 위기를 모면한 토트넘은 올여름 확실하게 달라지겠다는 각오를 이적시장 행보로 보여줬다. 엄청난 투자를 감행했다. 얀 폴 판헤케, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리, 사비우 등을 영입하며 무려 3억 450만 파운드(약 5600억원)를 지출했다. 이외에도 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시, 오마르 마르무쉬 등 자유계약이나 임대로 데려온 선수들도 있었다. 다만 시즌은 토트넘의 기대처럼 흘러가지 않고 있다. 뉴캐슬전까지 패하며 당초 예상됐던 성적에 대한 우려가 커지고 있다.

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토트넘은 이날 경기 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 마르무쉬, 2선은 마티스 텔, 마테우스 페르난데스, 페드로 포로, 3선은 산드로 토날리, 로드리고 벤탄쿠르가 호흡을 맞췄다. 수비진은 아치 그레이, 판헤케, 미키 판더펜, 로버트슨이 자리했다. 골문은 안토닌 킨스키가 지켰다.

뉴캐슬은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 요아네 위사, 2선은 하비 반스, 조 윌록, 앤서니 엘랑가가 받쳤다. 3선은 루이스 마일리, 니코 곤잘레스가 자리했다. 포백은 루이스 홀, 스벤 보트먼, 말릭 티아우 아마르 데디치가 구성했다. 골키퍼 장갑은 루카스 호르니체크가 꼈다.

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전반 초반 토트넘이 기회를 노렸다. 전반 17분 포로가 박스 안에서 침착하게 슈팅 기회를 가졌갔으나, 수비의 육탄 방어에 막혔다. 전반 37분 코너킥 상황에서 판헤케의 헤더도 골키퍼 선방을 뚫지 못했다.

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'0'의 흐름이 깨지지 않은 전반 이후 후반에 균형이 흔들렸다. 웃은 쪽은 뉴캐슬이었다. 후반 17분 후방에서 전달된 롱패스를 잡은 데디치의 패스, 박스 안에서 이를 잡은 엘랑가는 감각적인 터닝슛을 시도했다. 공은 토트넘 골문 구석을 찔렀다.

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토트넘은 격차를 좁히기 위해 분전했다. 후반 23분 박스 정면 프리킥 상황, 텔의 슈팅은 관중석으로 향하고 말았다. 후반 25분 포로가 페널티 아크 우측에서 시도한 중거리 슛은 골키퍼 손가락에 걸렸다.

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토트넘이 기회를 놓치는 사이, 도리어 뉴캐슬이 격차를 벌렸다. 후반 27분 코너킥 상황에서 올라온 크로스가 문전에 떨어지며 발생한 혼전 상황, 위사가 뒤로 돌아 시도한 슈팅이 토트넘의 허점을 찔렀다. 킨스키가 제대로 반응하지 못하며 골망을 흔들었다.

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토트넘은 두 골의 격차를 따라가기 위해 노력했다. 후반 42분 전방에서 공을 뺏어낸 페르난데스의 크로스가 박스 안 마르무쉬에게 전달됐다. 하지만 마르무쉬의 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 후반 추가시간 47분 박스 안에서 시도한 도미닉 솔란케의 슈팅도 끈질긴 수비에 막혔다.

결국 경기는 토트넘의 0대2 패배로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com