[오피셜]"팬들에게 죄송합니다. 더 노력하겠습니다" 충격! 개막 2연패 무득점→52년만 최악의 스타트, 돈 쏟아붓고 토트넘 또 졸전 끝 패배..데 제르비 감독 사과 "당황할 필요는 없다"

Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 26, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks on Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi reacts Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"팬들에게 죄송하다."

충격적이다. 이번 여름 이적시장에서 3억파운드를 투자한 EPL 토트넘이 충격적인 개막 2연패를 당했다. 지난 주말 브렌트포드 원정에서 0대3으로 무너진 후 이번엔 홈에서 뉴캐슬 유나이티드에 2골차 완패를 당했다. 클럽 역사상 52년 만에 최악의 스타트라고 한다.

로베르토 데 제르비 감독이 이끈 토트넘은 30일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 뉴캐슬과의 2026~2027시즌 프리미어리그 2라운드 홈 경기서 후반전 2골을 내주며 0대2로 져 개막 2연패를 기록했다. 안토니 엘랑가에게 후반 17분 결승골을 내줬고, 10분 뒤 요안 위사에게 쐐기골을 얻어맞고 고개를 숙였다. 홈팬들은 종료 휘슬이 울리기 한참 전부터 경기장을 떠났다.

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Newcastle United's English midfielder #19 Anthony Elanga (C) celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Newcastle United at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 29, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

지난 주말 시즌 개막전에서 브렌트포드에 0대3으로 맥없이 무너진 데 체르비 감독은 또 한 번의 가혹한 결과를 받아들었다고 AFP통신은 평가했다.

데 제르비 감독은 지난 시즌 마지막 라운드에서 에버턴을 1대0으로 잡으면서 17위로 천신만고 끝에 2부 강등을 피했다. 토트넘은 이번 여름에 작정하고 선수단을 개편했다. 선수 영입에만 3억파운드 이상을 지출했다. 토트넘은 이번에 8명의 선수를 영입했다. 그런데 토트넘은 구단 역사상 세 번째이자 1974~1975시즌 이후 처음으로 개막 2연패를 당하는 동안 단 한 골도 넣지 못했다.

epa13198991 Anthony Elanga of Newcastle United (L) and Sandro Tonali of Tottenham Hotspur (R) in action during the English Premier League match of Tottenham Hotspur against Newcastle United, in London, Britain, 29 August 2026. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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데 제르비 감독은 팬들에게 현재의 결과를 사과하면서 신뢰를 되찾을 수 있다고 말했다. 그는 경기 후 기자회견에서 "당황할 필요는 없다. 우리가 어디로 가고 있는지, 계획이 무엇인지 알고 있다. 결과에 대해서는 팬들에게 죄송하다"면서 "우리는 개선해야 한다. 경기장에서 열심히 노력해야 하며 선수들 간의 호흡을 찾아야 한다"고 말했다.

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Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Newcastle United's Yoane Wissa scores their second goal REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

데 제르비 감독은 "첫 실점을 하기 전까지는 우리가 뉴캐슬보다 더 잘했다고 생각하기 때문에 결과에 실망스럽다"면서 "수비수와 공격수 사이의 거리가 너무 멀어 제대로 수비하지 못했다. 수비 단계에서는 개선해야 한다"고 말했다.

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토트넘은 지난 시즌 고통스런 시간을 보냈다. 1년 전 여름 이적시장에서 엔지 포스테코글루 감독을 경질하고 토마스 프랭크를 영입했지만 시즌 도중 해임했다. 그리고 이고르 투도르 임시 감독이 소방수 역할을 제대로 해내지 못했다. 시즌 막판 부임한 데 제르비 감독은 2부 추락 위기에서 팀을 구했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Tottenham Hotspur's Pedro Porro reacts REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

직전 프랑스 마르세유와 EPL 브라이턴 사령탑을 맡았던 그는 1961년 이후 잉글랜드 리그 우승이 없는 토트넘에서 성공하는 것이 얼마나 어려운 일인지를 경험하고 있는 셈이다.

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데 제르비 감독은 "득점할 수 있는 많은 기회를 만들었지만, 차이를 만들어낼 마지막 결정력을 향상시켜야 한다"면서 "결국 결과가 실망스럽다. 우리는 위대한 팀이 되기 위해 노력하고 있다. 하나의 팀이 되면 토트넘의 지난 두 시즌에 대한 이야기를 바꿀 수 있을 것"이라고 말했다. 토트넘의 다음 일정은 오는 9월 5일 노팅엄과의 리그 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com