'충격! 토트넘 당했다' 맨체스터 시티, 리버풀 공격수 코디 각포와 개인 합의..'구단간 이적료만 남았다, 8500만파운드 선 협상 시작'

코디 각포 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]충격적인 소식이다. 네덜란드 축구 대표팀 공격수 코디 각포가 EPL 리버풀에서 맨체스터 시티로의 이적을 추진하고 있다. 이미 개인 합의를 마친 상황이라고 한다. 맨시티와 리버풀의 협상이 시작됐다. 리버풀은 각포의 대체자만 구해진다면 매각한다는 입장이라고 한다.

영국 매체 BBC, 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노 등은 30일 각포의 맨시티 이적 움직임을 일제히 보도해다. BBC는 각포의 미래는 이적시장 마감 사흘을 앞두고 가장 중요한 이슈 중 하나가 될 것으로 보인다고 평가했다. 로마노에 따르면 맨시티는 각포 측과 이미 개인 합의에 도달했고, 이적료 문제만 남았다고 전했다. 이적료의 규모는 약 8500만파운드 선이라고 한다.

Soccer Football - Premier League - Newcastle United v Liverpool - St James' Park, Newcastle, Britain - August 23, 2026 Liverpool's Cody Gakpo celebrates scoring their first goal REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

만 27세의 각포는 이번 여름 이적시장에서 맨시티와 토트넘으로부터 구체적인 관심을 받고 있었다. 소식통들에 따르면 오는 9월 1일 이적 마감 시한 전에 안필드를 떠날 경우 각포가 선호하는 행선지는 맨시티인 것으로 알려졌다. 경쟁에서 밀린 토트넘은 대신 맨시티에서 사비뉴와 마르무시를 최근 영입한 것이다.

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맨시티는 현지시각 29일 리버풀과 공식적으로 접촉을 시작했다고 한다. 각포의 이적 가능성은 리버풀이 최대 1억2300만파운드 규모의 계약으로 파리생제르맹의 윙어 브래들리 바르콜라를 영입하기로 합의한 이후 제기됐다. 리버풀은 이번 여름 각포의 이적을 승인하기 전에 또 다른 공격수를 먼저 영입하려고 움직이고 있다. 그 영입 대상은 브라이턴의 윙어 얀쿠바 민테와 크리스털팰리스의 이스마일라 사르라고 한다.

Liverpool's Cody Gakpo celebrates after scores his side's first goal during the English Premier League soccer match between Newcastle United and Liverpool in Newcastle, England, Sunday, Aug. 23, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

각포는 2023년 1월 네덜란드 PSV에인트호번을 떠나 리버풀에 합류했다. 당시 이적료는 4200만유로였다. 그는 이적 후 프리미어리그 91경기에 출전해 33골을 기록 중이다. 이번 시즌에도 리그 2경기서 1골-1도움을 기록했다.

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그런데 리버풀은 리그 개막 후 2연속 무승부를 기록했다. 개막전에서 뉴캐슬과의 2대2로 무승부를 거둔 리버풀은 29일 홈 안필드에서 벌어진 노팅엄과의 리그 2라운드 경기서 또 2대2로 비겼다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com