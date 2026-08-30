[오피셜]'충격, 또 2-2 무승부' 첫 승이 쉽지 않은 리버풀 이라올라 감독, 문제는 슬로스타터.."템포를 전반전부터 끌어올려야 한다"

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola gestures on the touchline during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 23, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola takes his seat for the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 23, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]"승리하기에는 아직 부족했다. 전반전에 문제가 있었다."

스페인 출신 안도니 이라올라 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 리버풀이 개막 두 경기 연속으로 비겼다. 지난 주말 뉴캐슬 유나이티드와 2대2 무승부를 거둔 리버풀은 29일(한국시각) 영국 리버풀 안필들에서 벌어진 2026~2027시즌 프리미어리그 2라운드에서 노팅엄과 또 2대2로 비겼다. 2경기 연속 무승부. 4골을 넣고 4실점했다. 공격은 나쁘지 않았지만 수비가 고비를 넘기지 못했다.

epa13198662 Callum Hudson-Odoi of Nottingham Forest (R) in action against Victor Munoz of Liverpool (L) during the English Premier League match Liverpool FC against Nottingham Forest, in Liverpool, Britain, 29 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

이라올라 감독은 노팅엄전을 마치고 가진 기자회견에서 "전반전에 비해 후반전에 훨씬 많이 나아졌다. 우리는 훨씬 더 강렬했고, 공을 다루는 속도가 빨라졌으며, 더 큰 절실함을 가졌다"면서 "하지만 승리하기에는 부족했고, 전반전 경기력에 문제가 있었다"고 말했다.

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리버풀은 하프타임 이후의 개선됐다. 알렉산데르 이삭이 후반 15분에 동점골(1-1)을 넣었고, 이적생 빅토르 무뇨스가 후반 37분에 다시 동점골(2-2)을 터뜨렸다. 이라올라 감독은 "빅토르가 두 경기 모두 매우 잘해줬다. 그는 항상 위협적이었고, 수비적으로도 우리에게 큰 도움이 되었다"며 "모든 것이 완벽하진 않았지만 계속해서 끊임없이 시도했고, 계속해서 몰아붙였다"고 말했다.

epa13198572 Milos Kerkez of Liverpool in action against Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest during the English Premier League match Liverpool FC against Nottingham Forest, in Liverpool, Britain, 29 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

이라올라 감독에게 더 큰 걱정거리는 지난 시즌부터 이어져 온 리버풀의 시동이 늦게 걸린다는 점이라고 로이터통신을 지적했다. 2경기 연속으로 뒤지는 상황을 극복하며 보여준 투지에는 힘을 얻었지만, 근본적인 문제는 볼이 없을 때의 움직임에 있었다.

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그는 "전반전에는 볼이 없을 때 수동적으로 상대에게 거리를 너무 많이 주었다. 강도를 높이자 더 많은 경합에서 승리했고, 더 빠르고 더 나은 공격을 시작했다. 볼이 없을 때 보여준 이러한 강도 부족이 우리에게 타격을 주었다"고 말했다.

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Soccer Football - Premier League - Liverpool v Nottingham Forest - Anfield, Liverpool, Britain - August 29, 2026 Liverpool's Victor Munoz celebrates scoring their second goal REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

승리가 없는 스타트에도 불구하고 이라올라 감독은 당황하지 않았다. 이라올라 감독은 전술적 전환에 시간이 걸릴 것이라 말했다. 팀이 한 단계 더 높은 템포의 경기를 펼치는 게 하루 아침에 완성되지 않는다고 판단했다고 한다. 그는 "우리가 지고 있던 두 경기에서 무너지지 않고 극복하며 비겼다. 하지만 결국 차이를 만드는 것은 승리와 승점 3점이다. 후반전에 우리가 해낸 모습은 마음에 들었고 추격전을 완성할 수 있었지만, 결과는 아쉽다"고 말했다.

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리버풀은 지난 시즌 리그 5위를 한 후 아르네 슬롯 감독을 전격 경질했다. 그리고 본머스에서 성공을 거둔 이라올라 감독을 영입했다. 그의 임무는 리버풀을 잉글랜드 정상에 다시 올려놓는 것이다.

epa13187186 Liverpool Head Coach Andoni Iraola (R) reacts after the English Premier League match between Newcastle United and Liverpool FC, in Newcastle, Britain, 23 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

이라올라 감독은 자신의 팀이 주도적으로 경기를 운영하고, 빠른 속도로 공격하며, 끊임없이 압박하기를 원한다. 슬롯 감독의 2년 재임 기간 보여준 침착하게 경기를 풀어가는 것과는 완전 다르다. 위르겐 클롭 감독의 '헤비메탈 축구'와 더욱 비슷하다. 경기 템포를 전반전부터 끌어올리는 게 리버풀의 당면 과제다.

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리버풀의 다음 일정은 오는 9월 5일 입스위치와의 리그 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com