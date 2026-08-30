이강인 영입 안 했으면 어쩔 뻔했나..."환성적인 패스로 도움, 시메오네 시스템의 핵심" AT 마드리드, 세비야전 3-1 완승

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 번뜩이는 패스로 팀 승리에 일조했다.

아틀레티코 마드리드는 30일(한국시각) 스페인 세비야의 에스타디오 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드 경기에서 3대1로 승리했다.

아틀레티코 마드리드는 앞서 1, 2라운드에서 1승1무를 거뒀다. 개막전이었던 말라가와의 경기에서는 이강인의 결승골이 빛났고, 2라운드 비야레알전에서는 줄리아노 시메오네의 극적인 동점골로 패배 위기를 넘겼다. 무패 분위기를 이어가기 위해서는 세비야전에서도 긍정적인 결과가 필요했다. 다행히 승리를 챙기며 개막 이후 기세를 이어갔다.

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이강인은 다시 선발로 이름을 올렸다. 아틀레티코 마드리드는 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 알렉스 바에나와 아데몰라 루크먼이 최전방, 중원은 이강인-모르텐 히울만-파블로 바리오스-지오바니 시메오네가 구축했다. 포백은 알레한드로 그리말도-다비드 한츠코-마르크 푸빌-마르코스 요렌테가 구성했다. 골문은 얀 오블락이 지켰다.

세비야는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방의 로비 우레, 2선에 미겔 시에라-페케 페르난데스-훌리오 디아스가 자리했다. 3선은 루시앙 아구메와 존 구이디가 호흡을 맞췄다. 포백은 후안 이글레시아스-키케 살라스-안드레스 카스트린-가브리엘 수아소가 구성했다. 골키퍼 장갑은 오디세아스 블라초디모스가 꼈다.

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경기는 이른 시점에 균형이 무너졌다. 전반 4분 이강인이 페널티박스 안쪽으로 전달하는 감각적인 패스를 선보였고, 공을 잡은 바에나는 골문 구석을 찌르는 슈팅으로 선제골을 터트렸다. 전반 26분 추가골까지 터졌다. 이강인이 수비를 자신에게 집중시킨 후 바리오스에게 공을 내줬다. 바리오스의 패스는 곧바로 수비 사이로 파고든 루크먼에게 닿았다. 루크먼의 슈팅은 골망을 흔들었다.

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아틀레티코 마드리드는 단숨에 3골을 터트려 격차를 벌렸다. 전반 33분 요렌테의 패스가 바에나에게 전달됐다. 바에나는 곧바로 중거리 슛을 시도했고, 골문을 갈랐다.

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전반을 3골 차로 리드한 채 마무리한 아틀레티코 마드리드는 후반에도 기세를 이어갔다. 후반 6분 이강인의 패스로 시작된 공격, 바리오스와 바에나를 거쳐 골문에 루크먼에게 닿았다. 루크먼의 슈팅은 골망을 흔들었으나, 오프사이드가 지적되며 득점으로 인정되지 못했다.

세비야가 한 골을 만회했다. 후반 21분 문전으로 전달된 크로스가 제대로 처리되지 못했고, 이를 박스 중앙에서 시에라가 발리 슛으로 마무리해 득점을 터트렸다.

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이강인은 후반 27분 교체됐다. 코케를 투입하고 이강인을 빼며, 사실상 체력 안배 차원의 교체가 이뤄졌다. 이후에도 아틀레티코 마드리드는 계속해서 공격을 시도했으나, 추가 득점은 터지지 않았다.

결국 경기는 아틀레티코 마드리드의 3대1 승리로 마무리됐다.

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이강인의 활약에 대해 스페인 언론들도 박수를 보냈다. 스페인의 아스는 이강인에 대해 '첫 번째 골을 넣은 바에나에게 환상적인 스루패스를 연결하며 멋진 어시스트를 기록했다. 오른쪽 측면으로 이동하며 팀 공격에 적극적으로 가담하는 것을 좋아한다. 수비 라인을 허무는 능력도 탁월하다. 기술적으로도 훌륭하고, 팀워크 또한 뛰어나다. 시메오네 감독의 시스템에서 핵심적인 역할을 맡기 위해 영입된 선수이며, 오늘 경기에서도 인상적인 활약을 펼쳤다'고 평가했다.

스페인의 문도 데포르티보는 '이강인은 뛰어난 시야와 훌륭한 패스 능력을 지녔으며, 바에나에게 연결한 어시스트에서 이를 입증했다'고 설명했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com