'2전패X무득점X최하위' 성난 토트넘 팬들, 데제르비 감독 "나는 화나지 않았다"

Mathys Tel of Tottenham Hotspur gestures during the English Premier League match of Tottenham Hotspur against Newcastle United, in London,

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[스포츠조선 전영지 기자]"화나지 않았다."

로베르토 데제르비 토트넘 감독은 개막 후 2연패로 리그 최하위에 그친 후 홈팬들의 분노와 실망 속에 "화나지 않았다" "동요는 없다"고 했다.

토트넘은 30일(한국시각) 토트넘홋스퍼스타디움에서 펼쳐진 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드 토트넘과의 홈경기에서 후반 10분새 안토니 엘랑가와 요아네 위사에게 연속골을 내주며 0대2로 완패했다. 분노한 수천 명의 토트넘 홈팬들은 일찌감치 경기장을 빠져나갔다.

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팬들의 분노에는 그만한 이유가 있었다. 토트넘은 최근 안방에서 치른 리그 23경기 중 단 3승만을 거두는 데 그쳤다. 2024~2025시즌, 2025~2026시즌 연달아 리그 17위에 머물렀고, 지난 시즌에는 최종전에 가서야 겨우 강등을 면했다. 하지만 여름 이적시장에서 3억 파운드를 쏟아부은 이번 시즌만큼은 다를 것이라 기대했다. 팬들은 불과 2년 전 유로파리그를 우승하고 지난 3월 챔피언스리그 16강에 올랐던 기세를 되찾아 유럽 대항전으로 복귀하기를 열망했다. 그러나 개막 후 결과는 2전 2패, 무득점, 20개 팀 중 20위 최하위다.

데제르비 감독은 경기 직후 인터뷰에서 "수비적인 면에서 개선이 필요하지만, 오늘 결과는 불공평했다"고 말했다. "첫 실점을 허용하기 전까지는 뉴캐슬보다 잘 싸웠기에 결과가 매우 아쉽다. 팬들에게 미안한 마음이다. 우리는 위대한 팀이 되기 위해 노력 중이며, 하나의 팀이 된다면 지난 두 시즌의 흐름을 바꿀 수 있을 것"이라며 희망을 놓지 않았다.

Pedro Porro

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지난 시즌 최종전에서 에버턴을 꺾고 겨우 잔류했던 토트넘은 새 시즌 폭풍영입으로 기대를 모았다. 웨스트햄과 뉴캐슬로부터 미드필더 마테우스 페르난데스와 산드로 토날리를 각각 8500만 파운드와 1억 파운드에 영입했고, 브라이턴의 수비수 야신 폴 반 헤케를 5200만 파운드에, 맨시티의 사비우를 7500만 파운드에 영입했다. 수비수 마르코스 세네시와 앤디 로버트슨, 골키퍼 마르틴 두브라브카를 자유계약(FA)으로 임대 및 영입했으며, 맨시티에서 임대 온 공격수 오마르 마르무시는 뉴캐슬전에서 데뷔전을 치렀다. 마르무시는 내년 여름 6000만 파운드에 완전 이적할 예정이다.

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하지만 지난주 브렌트포드전 0대3 패배에 이어 홈에서 또다시 완패의 시련을 겪었다. 토트넘은 17개의 슈팅 중 6개의 유효슈팅을 기록하고도 득점에 실패한 반면, 뉴캐슬은 단 2개의 유효슈팅을 모두 골로 연결했다.

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데제르비 감독은 "결과는 잊어라"면서 "화나지 않았다. 우리는 잘 준비하고 있고 단지 운이 없었을 뿐이다. 동요는 없다. 어디로 가고 있는지, 계획이 무엇인지 잘 알고 있다. 팬들에게는 미안하지만 더 발전해야 한다. 피치 위에서 열심히 노력하고 선수들 간의 합을 맞춰야 한다"라고 강조했다. 하지만 토트넘과 잉글랜드 국대 골키퍼 출신 조 하트는 토트넘의 경기력에 대해 "경기장 내부와 팬들 사이의 좌절감은 이 팀이 무엇을 이루려 하는지 의구심을 갖는 데서 나온다"라고 지적했다. "여름 동안 토트넘보다 훨씬 더 큰 변화를 겪은 뉴캐슬을 보면, 단 두 경기 만에 마티아스 자이스레 감독이 무엇을 하려는지 명확히 보인다. 선수들이 그것을 이행하며 잘 나가고 있다. 토트넘의 문제는 그들과 같지 않다는 점이다. 수많은 신입 선수들을 중압감 속에서 적응시키는 것은 쉬운 일이 아니다. 단순히 갑자기 추락한 것이 아니라 오랫동안 리그에서 침체되어 있던 팀이기에 쉽게 해결할 수 있는 문제가 아니다. 데제르비 감독은 신입 선수들을 빠르게 적응시켜야 한다"라고 강조했다.

BBC 라디오 5 라이브에 출연한 전 잉글랜드 골키퍼 롭 그린 역시 "뉴캐슬의 루카스 호르니체크 골키퍼가 선방을 하긴 했지만, 토트넘은 창의성과 득점력이 부족했다. 토트넘은 지난 시즌과 똑같은 질문을 이번 시즌에도 받고 있다. 새로 입단한 선수들에게서 훨씬 더 큰 발전이 필요하다. 경기 흐름을 뒤집기 위해서는 실력만큼이나 강한 정신력이 필요하며, 팬들의 민심이 돌아서고 선수들의 믿음이 떨어지는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않는다"라고 분석했다.

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이적시장이 마감되는 상황에서, 데제르비 감독은 "특정 포지션에 한 명의 선수를 더 원한다"라고 밝혔다. 뉴캐슬전 이후 이적설이 돌고 있는 케빈 단소, 파페 마타르 사르, 히샬리송의 이적 가능성에 대한 질문을 받자 "선수들과 좋은 관계를 유지하고 있지만, 그들이 떠나기를 원한다면 구단에 적절한 경제적 제안을 가져와야 할 것"이라고 답했다.

지난 3월 지휘봉을 잡고 7경기에서 승점 11점을 얻어 극적인 잔류를 이끈 데제르비 감독은 단기간에 문제를 해결할 수는 없다고 강조했다. "개선해야 한다. 지난 두 시즌 동안의 흐름을 단 열흘 만에, 이적시장만으로 바꾸는 것은 불가능하다. 피치 위에서 피나는 노력을 해야 한다. 우리는 지난 시즌 강등 위기 속에서도 힘을 합쳐 잔류했다. 이제는 침착함을 유지하며 발전에 집중해야 한다. 우리에게는 훌륭한 선수단이 있다"고 했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com