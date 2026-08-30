'6경기 연속 무득점' 손흥민, DC유나이티드전 선발 출격...'손톱' 아닌 익숙한 '왼쪽 날개'로 컴백![MLS 라인업]

사진캡처=LA FC SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]침묵의 손흥민(LA FC)이 측면으로 자리를 옮겼다.

LA FC는 30일 오전 8시 30분(한국시각) 미국 워싱턴 D.C.의 아우디 필드에서 DC유나이티드가 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 23라운드를 치른다. LAFC는 서부 컨퍼런스 3위(승점 35), DC유나이티드는 동부 컨퍼런스 11위(승점 24)에 자리해있다.

손흥민이 선봉에 선다. LAFC는 4-3-3 포메이션을 내세웠다. 손흥민, 제레미 에보비세, 드니 부앙가가 스리톱을 이룬다. 손흥민은 최전방이 아닌 왼쪽 날개로 나섰다. 마르크 델가도, 에디 세구라, 마티외 슈아니에르가 중원을 꾸렸다. 예브헨 체베르코, 애런 롱, 라이언 포티어스, 라이언 홀링스헤드가 포백을 이뤘다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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AFP연합뉴스

손흥민은 최근 침묵 중이다. 월드컵 휴식기 이후 공식전 4경기에서 연속 득점하며 기세를 올리던 손흥민은 이후 6경기에서 침묵 중이다. 8월 첫경기였던 밴쿠버화이트캡스전 득점을 마지막으로 리그스컵 3경기와 이어진 MLS 3경기에서 모두 골맛을 보지 못했다. 손흥민의 부진 속 LAFC는 최근 리그에서 4경기에서 2무2패에 그치며 선두권 경쟁에서 점점 멀어지고 있다.

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손흥민과 LA FC는 이번 경기를 통해 반등을 노린다. 오랜만에 일주일 휴식을 취하며 체력을 회복할 충분한 시간을 보냈다. 마르크 도스 산토스 LA FC 감독은 "서부 컨퍼런스 상위 4위 안에 들려면 약 15승 정도 필요하다. 우선 15승 채우는 데 집중하고 그 다음 목표를 생각하자고 선수단과 이야기했다"라고 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com