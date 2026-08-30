"화나지 않아, 당황할 필요도 없어" 3억파운드 투자에도 토트넘, '꼴찌' 추락 대충격…뉴캐슬에도 0-2 패배, 데 제르비는 '당당'

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi reacts Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Tottenham Hotspur's Omar Marmoush in action Action Images via Reuters/Andrew Boyers

epa13198989 Sandro Tonali of Tottenham Hotspur in action during the English Premier League match of Tottenham Hotspur against Newcastle United, in London, Britain, 29 August 2026. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY.

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[스포츠조선 김성원 기자]충격 또 충격이다.

토트넘은 지난 시즌 극적 잔류에 위기감을 느꼈다. 이번 여름이적시장에서 대대적인 투자로 반전을 노렸다. 그러나 '꼴찌'로 추락해 또 '폭풍'에 휩싸였다.

토트넘은 30일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드에서 0대2로 패했다. 23일 브렌트포드전에서 0대3으로 완패한 토트넘은 2전 전패를 기록, 20위로 떨어졌다. 무득점으로 골득실과 다득점에서도 밀렸다.

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영국의 'BBC'는 '3억파운드(약 5610억원)를 쓰고도 최하위'라며 탄식했다. 뉴캐슬은 후반 17분 안토니 엘랑가에 이어 후반 27분 요안 위사가 릴레이골을 터트렸다.

토트넘은 뜨거운 여름을 보냈다. 웨스트햄의 미드필더 마테우스 페르난데스와 뉴캐슬의 산드로 토날리를 각각 8500만파운드와 1억파운드에 영입했다. 토트넘 최고 이적료가 경신됐다. 또 브라이턴의 수비수 얀 폴 반 헤케와 맨시티의 사비우(사비뉴) 이적료는 각각 5200만파운드와 7500만파운드였다.

Newcastle United's players celebrate in front of their fans after the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Newcastle United at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 29, 2026. Newcastle won the game 2-0. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Newcastle United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 29, 2026 Newcastle United's Yoane Wissa scores their second goal REUTERS/Chris Radburn

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수비수 마르코스 세네시와 앤디 로버트슨, 그리고 골키퍼 마르틴 두브라브카는 FA(자유계약선수)로 품에 안았고, 오마르 마르무시는 맨시티에서 임대 이적했다. 내년 여름 6000만파운드에 완전 영입할 예정이다. 마르무시는 뉴캐슬전에 첫선을 보였다. 반면 사비우는 다리 근육 피로로 결장했다.

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로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 2전 전패에도 흔들리지 않았다. 그는 "수비적인 측면에서 개선할 여지가 있지만, 오늘 결과는 불공정했다. 첫 골을 허용하기 전까지는 뉴캐슬 보다 더 잘했는데 결과가 실망스럽다"며 "팬 여러분께 실망을 드려 죄송하다. 우리는 훌륭한 팀이 되기 위해 노력하고 있다. 진정한 팀이 된다면 지난 두 시즌 동안 토트넘이 겪어온 부진을 만회할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

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뉴캐슬은 두 번의 유효 슈팅을 모두 득점으로 연결했다. 반면 토트넘은 17번의 슈팅 중 유효 슈팅이 6개였지만 모두 골로 연결되지 못했다.

데 제르비 감독은 "결과는 잊어버려라. 나는 화나지 않는다. 우리는 잘 해내고 있었고 오늘은 결과가 좋지 않았을 뿐이다. 당황할 필요는 없다. 나는 우리가 어디로 가고 있는지, 계획이 무엇인지 알고 있다. 결과에 대해 팬 여러분께 죄송하다. 우리는 개선해야 한다. 경기장에서 열심히 노력하고 선수들 간의 호흡을 맞춰야 한다"고 강조했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com