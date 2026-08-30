"EPL 역사상 최악의 프리킥" '포스트 손흥민' 어이상실 '장외 홈런', 분노 폭발…'황당 쇼' 이후 전격 교체, 눈물의 토트넘

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)의 대체자로 기대받은 마티스 텔이 또 한번 팬들을 분노케 했다.

토트넘은 30일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드에서 0대2로 패했다. 23일 브렌트포드전에서 0대3으로 완패한 토트넘은 2전 전패를 기록, '꼴찌'로 추락했다. 무득점으로 골득실과 다득점에서도 밀렸다.

토트넘은 지난 시즌 EPL 마지막 날 극적 잔류에 성공했다. 잔류 마지노선인 17위를 지켰다. '강등 위기감'에서 탈출하기 위해 이번 여름이적시장에서 대대적인 투자로 반전을 노렸다.

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토트넘은 웨스트햄의 미드필더 마테우스 페르난데스와 뉴캐슬의 산드로 토날리를 각각 8500만파운드와 1억파운드에 영입했다. 토트넘 최고 이적료가 새롭게 경신됐다. 브라이턴의 수비수 얀 폴 반 헤케와 맨시티의 사비우(사비뉴) 이적료는 각각 5200만파운드와 7500만파운드였다. 이적료만 3억파운드가 넘는다.

이 뿐이 아니다. 수비수 마르코스 세네시와 앤디 로버트슨, 그리고 골키퍼 마르틴 두브라브카는 FA(자유계약선수)로 품에 안았고, 오마르 마르무시는 맨시티에서 임대 이적했다. 내년 여름 6000만파운드에 완전 영입할 예정이다.

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그러나 최악의 출발이다. 뉴캐슬은 후반 17분 안토니 엘랑가에 이어 후반 27분 요안 위사가 릴레이골을 터트렸다. 텔이 직격탄을 맞았다. 토트넘은 0-1로 리드를 빼앗긴 상황에서 페널티에어리어 밖에서 프리킥 기회를 얻었다.

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텔이 키커로 나섰다. 그러나 그는 킥을 차는 순간 미끄러지며 '장외 홈런'을 방불케하는 어이없는 슈팅을 때렸다. 볼은 크로스바를 훨씬 넘어 관중석으로 향했다.

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영국의 '더선'은 '토트넘의 리그 시즌 초반 부진이 계속되면서 텔은 비난의 화살을 맞았다'며 '분노한 토트넘 팬들은 SNS에 몰려들어 텔을 비난하며 데 제르비에게 당장 그라운드에서 끌어내라고 요구했다'고 전했다.

팬들은 '프리미어리그 역사상 최악의 프리킥 중 하나였다', '웃긴 건 텔이 마르무시에게 나가라고 하고는 자기가 차겠다고 한 후 그런 일이 벌어졌다', '데 제르비는 지금 당장 텔을 교체해야 한다' 등 분통을 터트렸다. 텔은 황당 프리킥 직후인 후반 23분 교체됐다.

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그는 지난해 2월 바이에른 뮌헨에서 토트넘으로 둥지를 옮겼다. 임대 후 완전 영입하는 조건이었다. 지난해 여름 완전 이적이 성사됐다.

그러나 그는 기대를 밑돌고 있다. 텔은 지난 시즌까지 58경기에 출전해 7골에 그쳤다. 유럽챔피언스리그 최종엔트에서도 제외돼 논란이 됐다.

새 시즌도 2경기에서 침묵 중이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com