'왼쪽 날개' 손흥민, 日풀백 '혼쭐'! 환상 스루패스+드리블 2회 성공에도...LA FC, DC 유나이티드와 0-0 [전반 종료]

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[스포츠조선 박찬준 기자]'왼흥민' 손흥민(LA FC)이 고군분투했다.

LA FC는 30일 오전 8시 30분(한국시각) 미국 워싱턴 D.C.의 아우디 필드에서 열리는 DC유나이티드와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 23라운드에서 전반전을 0-0으로 마쳤다. LAFC는 서부 컨퍼런스 3위(승점 35), DC유나이티드는 동부 컨퍼런스 11위(승점 24)에 자리해있다. 두 팀 모두 최근 4경기에서 2무2패로 부진한 가운데, 반등을 위해 사력을 다했지만 득점에 실패했다.

LA FC는 4-3-3 포메이션을 내세웠다. 손흥민, 제레미 에보비세, 드니 부앙가가 스리톱을 이뤘다. 손흥민은 최전방이 아닌 왼쪽 날개로 나섰다. 마르크 델가도, 에디 세구라, 마티외 슈아니에르가 중원을 꾸렸다. 예브헨 체베르코, 애런 롱, 라이언 포티어스, 라이언 홀링스헤드가 포백을 이뤘다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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사진캡처=LA FC SNS

DC 유나이티드가 시작하자마자 결정적 기회를 잡았다. 주앙 페글로우가 날카로운 헤더를 날렸다. 요리스 골키퍼가 잘 막아냈다. 9분과 15분에는 키미토 노노, 루이스 문테아누가 연이어 오른발 슈팅을 시도했다. 모두 수비를 맞고 나왔다.

15분 DC유나이티드가 먼저 골망을 흔들었다. 문테아누가 감각적인 백힐킥으로 연결한 볼이 에 향했다. 케이스케 구로카와가 강력한 왼발 슈팅으로 요리스 골키퍼를 넘었다. 하지만 구로카와가 볼을 잡는 과정에서 위치가 오프사이드였다.

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20분 상대 수비수와 충돌로 입술이 터지는 부상을 당했던 손흥민은 22분 왼쪽 측면에서 세구라와 2대1 패스 후 침투하던 전방의 에보비세를 향해 전진패스를 시도했다. 제대로 연결되지 않았다. 이후 손흥민은 측면에서 날카로운 돌파로 기회를 모색했지만 마무리가 잘 되지 않았다.

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24분 왼쪽에서 올린 부앙가의 코너킥을 세구라가 노마크서 헤더로 연결했지만, 볼은 어이없이 크게 벗어났다. 28분 손흥민이 왼쪽에서 올린 크로스가 수비 맞고 중앙으로 흘렀다. 세구라가 오른발 슈팅을 시도했지만, 수비 맞고 나갔다.

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32분 DC유나이티드가 반격했다. 매티 페톨라가 박스 오른쪽에서 때린 슈팅이 수비 맞고 골키퍼 정면으로 향했다. LA FC는 손흥민이 포진한 왼쪽을 중심으로 공격에 나섰다. 36분 LA FC가 결정적 기회를 잡았다. 손흥민의 기가 막힌 침투패스가 오른쪽으로 파고들던 부앙가에 향했다. 부앙가가 골키퍼와 맞선 상황에서 오른발 슈팅을 때렸다. 골키퍼가 잘 막아냈다.

38분 손흥민의 돌파가 또 한번 번쩍였다. 왼쪽 측면을 무너뜨린 손흥민은 날카로운 컷백으로 슈아니에르의 슈팅까지 연결했다. 하지만 손흥민이 볼을 잡는 과정에서 위치가 오프사이드였다. 40분에는 부앙가, 슈아니에르로 이어진 볼이 박스 안 왼쪽에 있던 손흥민까지 연결됐다. 손흥민은 수비를 한명 제치고 오른발 슈팅을 시도했지만, 태클 맞고 골키퍼 정면으로 향했다.

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LA FC의 공세가 계속됐다. 43분 공격에 가담한 포르테우스가 먼거리서 중거리 슈팅을 시도했다. 골대를 크게 벗어났다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다. 손흥민은 왼쪽에서 시종 날카로운 움직임을 이어가며, 양 팀 통틀어 가장 많은 6번의 박스 안 터치를 기록하고, 2번의 드리블 돌파를 성공시켰지만, 소득이 없었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com