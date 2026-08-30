'韓 축구 에이스' 이강인 극찬 폭발…킥오프 4분 만에 시즌 1호 AS→'시메오네 시스템 핵심 역할' 칭찬

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(25)이 아틀레티코 마드리드(스페인) 이적 후 첫 도움을 배달했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 30일(이하 한국시각) 스페인 세비야의 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드 원정 경기에서 3대1로 이겼다. 이로써 아틀레티코 마드리드는 개막 3경기에서 2승1무(승점 7)를 기록, 1위에 랭크됐다. 반면, 세비야(2승1패)는 개막 첫 패배를 기록했다.

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승리의 발판을 마련한 것은 다름아닌 이강인이었다. 이날 선발 출전한 이강인은 킥오프 4분 만에 날카로운 패스로 선제골을 도왔다. 오른쪽 측면에서 볼을 몰고 가던 이강인이 감각적인 왼발 패스로 페널티 지역 안으로 볼을 투입했다. 알렉스 바에나가 침착하게 오른발 슛으로 득점을 완성했다. 이로써 이강인은 시즌 1호 도움을 기록했다. 이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 말라가와의 개막전에서 결승골을 넣으며 경기 최우수 선수(MVP)로 선정됐다. 비야레알과의 2라운드 경기엔 처음으로 선발 출격했다. 당시엔 공격 포인트를 기록하지 못했다. 하지만 세비야 원정에서 또 다시 선발로 나섰고, 이번엔 어시스트를 배달했다.

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이날 이강인은 후반 27분 코케와 교체돼 벤치로 물러났다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 72분 동안 터치 44회, 패스 성공률 94%(30/32), 기회 창출 1회 등 긍정 기록을 남겼다.

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경기 뒤 이강인을 향한 극찬이 나왔다. 스페인 언론 '아스'는 이강인을 두고 '시메오네 감독은 그의 뛰어난 결정력 때문에 이강인을 페널티 박스 근처로 기용하고 싶어한다. 이강인은 바에나에게 환상적인 스루패스를 연결하며 멋진 어시스트를 기록했다. 그는 오른쪽 측면으로 이동해 팀 공격에 적극적으로 가담하는 것을 좋아한다. 수비 라인을 허무는 능력도 탁월하다. 기술적으로도 훌륭하고, 팀워크도 뛰어나다. 시메오네 감독의 시스템에서 핵심적인 역할을 맡기 위해 영입한 선수다. 이번 경기에서도 인상적인 활약을 펼쳤다'고 극찬했다.

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팀 동료인 바에나도 경기 뒤 인터뷰에서 "(가짜 9번 공격수는) 이강인 등 우리 모두 그 포지션에서 뛸 수 있다. 오늘은 내 차례였다"며 "이 모든 과정이 나에게 도움이 됐다. 자신감이 많이 생겼다. 동료들 덕분에 골을 넣을 수 있었다"고 말했다.

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한편, 아틀레티코 마드리드는 전반 26분 아데몰라 루크만의 추가골로 점수 차를 벌렸다. 전반 33분엔 바에나의 중거리슛으로 3-0 달아났다. 후반 6분엔 이강인의 발끝에서 시작한 루크만의 슈팅이 상대 골망을 흔들었지만, 오프사이드로 취소됐다. 세비야는 후반 21분 미겔 시에라의 득점으로 추격했지만, 승패를 바꾸지 못했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com