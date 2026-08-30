'韓 축구 미래' 박승수 깜짝 전망 등장, EPL 1군 데뷔 미뤄지나...감독 '오피셜' 공식 인정, "선수에게 유익하다면 임대 이적 가능"

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]박승수의 임대 가능성이 등장했다.

영국의 크로니클라이브는 29일(한국시각) '박승수는 최근 몇 주간 여러 구단으로부터 관심을 받고 있는 뉴캐슬의 유망주다'라고 보도했다.

크로니클라이브는 '경기장 안팎의 새로운 문화에 적응하느라 타인사이드에서의 생활 초반 부진했던 이 젊은 윙어는 지난 시즌 후반으로 갈수록 기량을 끌어올렸으며, U-21 팀에서 핵심 역할을 맡을 것으로 보였다. 하지만 지속적인 부상으로 인해 이번 시즌 첫 주 동안 교체 출전 2경기에 그쳤다. 이후 로비 스톡데일 감독은 뉴캐슬 구단이 선수에게 유익하다고 판단할 경우 박승수가 타 구단으로 임대 이적할 가능성도 배제하지 않았다'

Advertisement

스포츠조선 DB

스톡데일은 최근 인터뷰에서 "거의 모든 선수들이 다른 구단의 관심을 받을 것이라고 생각하며, 중요한 것은 구단이 해당 선수들이 임대 이적하기에 적합한 팀인지 판단하는 것"이라며 "박승수는 2주 전 가벼운 부상을 입었기 때문에 서서히 경기에 복귀하고 있다"고 밝혔다. 박승수를 포함해 이적시장 막판 임대로 경험을 쌓기 위해 떠날 수 있는 유망주들의 상황을 직접 언급했다.

박승수는 2026~2027시즌을 앞두고 기대감이 컸다. EPL 사무국은 14일 2026~2027시즌 팀 별로 주목할 유망주를 선정하며, 뉴캐슬에서는 박승수를 꼽기도 했다. EPL 사무국은 박승수에 대해 '지난 시즌 프리미어리그2(21세 이하 리그)에서 90분당 평균 4.7회의 드리블을 시도했다. 직선적이고 과감한 플레이 스타일로 이번 시즌 1군 출전 기회를 얻을 가능성이 있다. 앤서니 고든이 바르셀로나(스페인)로 이적하면서 박승수는 왼쪽 측면에서 자신의 기량을 보여줄 기회를 더 많이 얻을 것으로 예상된다'고 평가했다.

스포츠조선 DB

Advertisement

박승수는 지난해 8월 수원을 떠나 뉴캐슬로 이적했다. 이후 1군 소속으로 프리시즌에서 경기를 소화하기도 했다. 특히 에스파뇰을 상대로 에디 하우 감독의 기대에 부응했다. 좌측에서 날카로운 드리블로 에스파뇰 수비를 흔들고, 날카로운 크로스로 문전에서 좋은 기회를 만들기 위해 노력했다. 63분을 뛰는 동안 터치 32회를 하며, 패스 성공률 95%(19/20), 드리블 성공률 75%(3/4), 크로스 성공률 50%(2/4), 지상볼 경합 승률 71%(5/7) 등을 기록했다. 에디 하우 감독의 기대를 받는 등 성장을 예고했다. 당시 일부 팬들은 박승수의 기량에 감탄하기도 했다.

Advertisement

이후 박승수는 뉴캐슬 1군 무대에서 곧바로 활약하지는 못했지만, 뉴캐슬 U-21 팀에서 꾸준히 출전하며 성장세를 보이고 있었다. 아직 1군 공식 경기에 나선 적은 없으나, 올여름 뉴캐슬이 대거 전력 이탈이 발생했고, 박승수도 성장세를 보여주고 있기에 데뷔 가능성도 배제할 수 없었다. 하지만 이번 임대 가능성 등장으로 인해 박승수가 올 시즌 뉴캐슬 1군 무대를 밟을 수 있을지는 장담하기 어렵게 됐다. 뉴캐슬과 박승수의 선택이 중요해지는 여름 이적시장이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com