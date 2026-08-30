"이강인, 수비3명 가른 스루패스...노크도 없이 세비야 안방문 부쉈다!" 바에나와 눈빛 호흡...스페인 매체 호평 일색

epa1

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]"수비 3명 사이를 가르는 스루패스."

'포스트 그리즈만' 이강인이 세비야 원정 4분 만에 보여준 1호 도움, 영민한 플레이에 대해 스페인 미디어들이 일제히 호평했다.

이강인의 아틀레티코 마드리드는 30일(한국시각) 스페인 라리가 3라운드 세비야 원정에서 3대1로 승리했다.

Advertisement

이강인은 4-4-2 포메이션에서 모르텐 히울만. 파블로 바리오스, 지오바니 시메오네와 함께 중원에 선발로 나서 정확한 킬패스와 압도적 시야로 골의 시작점 역할을 하며 경기를 지배했다. 특히 이날 멀티골 활약을 펼친 알렉스 바에나와 폭풍 호흡을 선보였다.

전반 4분 만에 이강인의 감각적인 패스를 이어받은 바에나가 골망을 흔들었고, 전반 26분 이강인, 바리오스의 패스에 이은 루크먼의 쐐기포, 전반 33분 바에나의 추가골까지 터지며 3-0으로 앞서나갔다. 후반 21분 세비야 시에라의 만회골 후 후반 27분 이강인이 코케와 교체됐고 경기는 아틀레티코 마드리드의 3대1 승리로 끝났다.

EPA연합뉴스

출처=스페인 매체 마르카

Advertisement

스페인 주요 매체인 마르카, 문도 데포르티브, AS가 일제히 골의 기점 역할을 한 이강인의 플레이를 극찬했다. 문도 데포르티보는 이강인의 폭넓은 시야를 극찬했다. "대한민국 출신의 이강인은 뛰어난 경기 시야와 탁월한 킬패스 능력을 갖추고 있으며, 바에나에게 보내준 어시스트로 이를 입증해 보였다"는 한줄 평을 남겼다. 마르카는 별 3개 만점이 평점에서 이강인에게 별 2개를 부여했다.

Advertisement

출처=스페인 매체 AS

AS 역시 스페이드 3개 만점이 평점에서 스페이드 2개를 줬다. 전반 4분 만에 균형추를 깨뜨린 아틀레티코의 골 장면에 대해 '세비야 수비진을 완벽히 혼란에 빠뜨려 안방에서 갈피를 못 잡게 만든 이 더블 플레이메이커 체제는 바로 이강인과 바에나가 구축한 것이었다'면서 '그야말로 최고였다. 두 사람은 움직이기도 전에 서로의 마음을 읽어내는 것처럼 플레이했다. 전반 4분 만에 그들은 이미 골을 터뜨리며 축하를 나누고 있었다'고 적었다. '아틀레티코는 노크도 없이 곧바로 안방 문을 부수고 들어갔다. 대한민국 미드필더 이강인이 상대 수비수 3명 사이를 가르는 스루패스를 찔러 넣었고, 이를 받은 바에나가 블라초디모스 골키퍼를 넘어서는 환상적인 꺾어 차기로 득점을 성공시켰다. 단순한 슈팅이 아니라 공간과 위치를 찾아낸 과정 자체가 일품이었다'고 극찬했다.

Advertisement

축구 통계 전문매체 풋몹은 이강인에게 팀에서 4번째로 높은 평점 8.0점을 부여했다. 패스성공률 94%(30/32), 기회창출 1회, 드리블 성공률 60%(3/5)를 기록했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com