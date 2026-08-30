[오피셜]"스트라이커 없다고 공격 못하는 거 아니다" '이적 잡음' 알바레즈 빼고도 3골 퍼부은 아틀레티코 시메오네 감독의 자신감 "(바에나 이강인) 2선 선수들이 잘 파고들었다"

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone looks on during the Spanish league football match between Sevilla FC and Club Atletico de Madrid at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Seville on August 29, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid coach Diego Simeone reacts REUTERS/Marcelo Del Pozo

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[스포츠조선 노주환 기자]"선수들의 헌신, 우리의 정체성과 지향점에 만족하며 돌아간다"

이강인이 선발 출전한 스페인 아틀레티코 마드리드가 세비야 원정에서 3대1 승리했다. 이강인은 선제골을 어시스트했다. 시즌 1호 도움이다.

아틀레티코는 30일(한국시각) 스페인 세비야 에스타디오 라몬 산체스 피주안에서 벌어진 세비야와의 2026~2027시즌 라리가 3라운드 원정 경기서 전반에 터진 3골로 3대1 승리했다. 알렉스 바에나가 선제골 포함 2골, 루크먼이 결승골을 터트렸다. 이강인은 전반 시작 4분 만에 바에나의 골을 도왔다. 이강인은 이번 시즌 1골-1도움 중이다. 2승1무 승점 7점이 아틀레티코는 30일 오전 현재 라리가 선두로 올라섰다. 아틀레티코의 다음 일정은 9월 5일 아틀레티코 빌바오와의 리그 원정 경기다.

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Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in reacts REUTERS/Marcelo Del Pozo

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in in action REUTERS/Marcelo Del Pozo

아틀레티코 사령탑 디에고 시메오네 감독이 경기가 끝난 후 가진 기자회견에서 아틀레티코 선수들을 칭찬하며 높게 평가했다. 특히 그는 전반전 경기력에 대해 호평했다. 시메오네 감독은 "전반전이 내가 원했던 모습이다. 무엇보다도 선수들의 헌신, 우리의 정체성과 지향점이 돋보였다. 우리는 (경기전) 대화를 거쳤고, 우리의 목표가 어디에 있는지, 어떤 경기가 중요한지 잘 알고 있었다. 다행히 약 60분 동안 수직적인 속도감과 공수 전환, 유기적인 연계가 매우 뛰어났다. 훌리안 알바레즈와 쇠를로트가 없는데도 2선에서 파고드는 선수들이 있었죠. 스트라이커가 없다고 해서 공격을 하지 않는다는 건 아니다. 선수들이 경기 내에서 보여준 해석력과 적용력에 만족한다"고 말했다.

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena celebrates scoring their first goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

시메오네 감독은 세비야를 상대로 4-4-2 전형을 썼다. 최전방에 바에나-이강인, 허리에 루크먼-히울만-바리오스-시메오네, 포백에 그리말도-한츠코-푸빌-요렌테, 골키퍼 오블락을 배치했다. 아틀레티코는 후반전에 조커로 오르티스, 히메네스, 코케, 가르도소, 멘도사를 투입했다. 이강인은 팀이 3-1로 앞선 후반 27분 코케와 교체돼 나왔다.

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시메오네 감독은 멀티골로 팀 승리의 일등공신 바에나에 대해 "그는 계속해서 결정적인 활약을 펼치고 있다. 지난 시즌에도 매우 높은 수준도 도달했고, 어느 위치에든 기용할 수 있었다. 의심할 여지 없이 북중미월드컵에서의 (우승의)기쁨과 감정적인 에너지가 그에게 큰 도움이 되었다. 나는 그에게 자신이 가진 역량을 한층 더 끌어올려야 한다고 말했다. 그리고 이를 증명해냈듯, 우리는 그에게 계속해서 그것을 요구할 것"이라고 말했다. 또 그는 2선 공격진에 대해 "지난 시즌에도 우리는 적지 않은 골을 넣었다. 무엇이 좋은 경기이고 나쁜 경기인지 판단하기는 어렵지만, 중요한 것은 승리하고 우리가 보유한 선수들에 맞춰 발전해 나가는 것"이라고 말했다.

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Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena celebrates scoring their third goal with Marcos Llorente REUTERS/Marcelo Del Pozo

홈에서 3실점하며 완패를 당한 세비야 사령탑 루이스 가르시아 감독은 기자회견에서 "전반전에 상대가 더 뛰어났다. 우리는 공격진까지 잘 진입했지만, 수비적으로 불안했고 상대에게 많은 실점을 허용했다. 우리가 선수간 조율이 잘 이루어지지 않았고, 상대는 그런 허점을 파고들어 혹독한 대가를 치르게 했다. 우리는 한 골을 넣기 위해 20번의 슈팅이 필요한 반면, 상대는 10번의 슈팅으로 세 골을 만들어낸다. 후반전은 (우리가) 매우 좋았다. 투지가 넘쳤고, 쿨링 브레이크 이후 원더골이 터졌다"고 말했다. 또 그는 "라인 사이에서 움직이는 상대 바에나의 위치 때문에 큰 애를 먹었다. 그들은 이전 두 경기에서 그런 방식을 사용한 적이 없었고, 중앙에 다이아몬드 형태로 전방 공격수 없이 양 측면 공격수를 넓게 벌려 세웠다. 처음부터 키케와 카스트린에게 바에나를 전담 마크하라고 전달했음에도 제대로 되지 않았다"고 말했다.

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Sevilla coach Luis Garcia reacts REUTERS/Marcelo Del Pozo

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아틀레티코는 이번 여름 이적시장에서 알바레즈의 이적 사가로 큰 진통을 겪고 있다. 선수는 FC바르셀로나로의 이적을 원하고 있지만 아틀레티코 구단은 라이벌 팀으로 보낼 생각이 전혀 없다. 시메오네 감독은 최근 외부의 잡음과 이적시장에 대해 "무엇보다 상대에게 어디서 타격을 주어야 하는지 매우 잘 파악했다. 내가 항상 말한 것처럼 이적시장이 열려 있는 동안에는 언제나 일들이 일어날 가능성이 존재한다"고 말했다. 스페인 라리가의 이번 여름 이적시장은 9월 1일 마감된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com