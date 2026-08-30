'리그 꼴찌' 강등권 토트넘 안 갑니다! 맨시티 학포 하이재킹 성공 유력…"리버풀과 협상 시작"→맨시티 이적 선호

코디 학포. 사진=파브리지오 로마노 SNS.

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 처참한 성적으로 코디 학포 영입에 실패할 것으로 보인다. 학포가 맨체스터 시티 이적을 선호한다는 주장이 나왔다.

영국 BBC는 30일(한국시각) '맨시티가 공격수 학포 영입을 놓고 리버풀과 협상을 시작했다'며 '그는 팀을 떠날 경우 맨시티 이적을 선호하는 것으로 알려졌다'고 보도했다.

이적시장 마감이 임박한 상황에서 학포의 움직임에 관심이 쏠린다. 현재 맨시티와 토트넘이 학포의 영입을 두고 경쟁하고 있다. 맨시티는 이번 주말부터 학포 영입을 두고 리버풀과 공식적으로 접촉 중이다. 학포의 이적 가능성은 리버풀이 파리생제르망(PSG) 윙어 브래들리 바르콜라를 영입한 후부터 시작됐다. 여기에 더해 리버풀은 브라이튼의 윙어 얀쿠바 민테와 크리스털 팰리스의 이스마일라 사르에게도 관심을 갖고 있다.

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EPA연합뉴스

리버풀은 학포를 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 이미 검증된 다재다능한 공격수로 평가하고 있다. 그는 올 시즌 첫 두 경기에서 1골 1도움을 기록하며 자신의 가치를 보여줬다. 물론 위고 에키티케가 아킬레스건 파열로 2027년까지 결장하게 됐고, 알렉산더 이삭 역시 부상 문제를 겪고 있어 학포를 내보내는 것은 리버풀에게 큰 부담이 따른다.

떠난다면 맨시티가 유력한 행선지다. 토트넘이 먼저 관심을 가진 것은 맞지만, 합류하기에 매력적인 팀이 아니다. 2026~2027시즌을 앞두고 대대적인 영입을 단행한 토트넘이지만, 현재 순위는 20위로 EPL 꼴찌다. 리그 개막 후 2라운드에서 전패했다. 막대한 자금을 퍼부었지만, 지난 시즌과 별다를 바 없는 성적을 거두고 있는 셈이다. 당초 학포도 토트넘 이적에 긍정적이라는 소식이 들려왔었지만, 이러한 이야기가 쏙 들어가고 말았다. 학포 입장에서는 리그 우승과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에 도전할 수 있는 맨시티가 훨씬 더 선호되는 선택지다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com