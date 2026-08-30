왼쪽→오른쪽→중앙까지, '슈팅 4번+드리블 3번' 손흥민 고군분투에도 '7경기 무득점'...LA FC, DC유나이티드와 0-0 무승부 '5경기 무승 수렁'[MLS 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]손흥민(LA FC)이 골가뭄을 끊지 못했다.

LA FC는 30일 오전 8시 30분(한국시각) 미국 워싱턴 D.C.의 아우디 필드에서 열린 DC유나이티드와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 23라운드에서 0대0으로 비겼다. LA FC는 최근 5경기에서 3무2패의 부진에 빠지며 서부 컨퍼런스 3위(승점 35)를 지키는데 만족해야 했다. 손흥민은 이날 왼쪽, 오른쪽, 중앙으로 차례로 위치를 바꿔가며 고군분투했지만, 7경기 무득점의 수렁에 빠졌다. 마찬가지로 최근 5경기에서 3무2패에 머문 DC유나이티드는 동부 컨퍼런스 11위(승점 24)에 자리했다.

LA FC는 4-3-3 포메이션을 내세웠다. 손흥민, 제레미 에보비세, 드니 부앙가가 스리톱을 이뤘다. 손흥민은 최전방이 아닌 왼쪽 날개로 나섰다. 마르크 델가도, 에디 세구라, 마티외 슈아니에르가 중원을 꾸렸다. 예브헨 체베르코, 애런 롱, 라이언 포티어스, 라이언 홀링스헤드가 포백을 이뤘다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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사진캡처=LA FC SNS

DC 유나이티드가 시작하자마자 결정적 기회를 잡았다. 주앙 페글로우가 날카로운 헤더를 날렸다. 요리스 골키퍼가 잘 막아냈다. 9분과 15분에는 키미토 노노, 루이스 문테아누가 연이어 오른발 슈팅을 시도했다. 모두 수비를 맞고 나왔다.

15분 DC유나이티드가 먼저 골망을 흔들었다. 문테아누가 감각적인 백힐킥으로 연결한 볼이 에 향했다. 케이스케 구로카와가 강력한 왼발 슈팅으로 요리스 골키퍼를 넘었다. 하지만 구로카와가 볼을 잡는 과정에서 위치가 오프사이드였다.

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20분 상대 수비수와 충돌로 입술이 터지는 부상을 당했던 손흥민은 22분 왼쪽 측면에서 세구라와 2대1 패스 후 침투하던 전방의 에보비세를 향해 전진패스를 시도했다. 제대로 연결되지 않았다. 이후 손흥민은 측면에서 날카로운 돌파로 기회를 모색했지만 마무리가 잘 되지 않았다.

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24분 왼쪽에서 올린 부앙가의 코너킥을 세구라가 노마크서 헤더로 연결했지만, 볼은 어이없이 크게 벗어났다. 28분 손흥민이 왼쪽에서 올린 크로스가 수비 맞고 중앙으로 흘렀다. 세구라가 오른발 슈팅을 시도했지만, 수비 맞고 나갔다.

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32분 DC유나이티드가 반격했다. 매티 페톨라가 박스 오른쪽에서 때린 슈팅이 수비 맞고 골키퍼 정면으로 향했다. LA FC는 손흥민이 포진한 왼쪽을 중심으로 공격에 나섰다. 36분 LA FC가 결정적 기회를 잡았다. 손흥민의 기가 막힌 침투패스가 오른쪽으로 파고들던 부앙가에 향했다. 부앙가가 골키퍼와 맞선 상황에서 오른발 슈팅을 때렸다. 골키퍼가 잘 막아냈다.

38분 손흥민의 돌파가 또 한번 번쩍였다. 왼쪽 측면을 무너뜨린 손흥민은 날카로운 컷백으로 슈아니에르의 슈팅까지 연결했다. 하지만 손흥민이 볼을 잡는 과정에서 위치가 오프사이드였다. 40분에는 부앙가, 슈아니에르로 이어진 볼이 박스 안 왼쪽에 있던 손흥민까지 연결됐다. 손흥민은 수비를 한명 제치고 오른발 슈팅을 시도했지만, 태클 맞고 골키퍼 정면으로 향했다.

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LA FC의 공세가 계속됐다. 43분 공격에 가담한 포르테우스가 먼거리서 중거리 슈팅을 시도했다. 골대를 크게 벗어났다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다. 손흥민은 왼쪽에서 시종 날카로운 움직임을 이어가며, 양 팀 통틀어 가장 많은 6번의 박스 안 터치를 기록하고, 2번의 드리블 돌파를 성공시켰지만, 소득이 없었다.

후반 시작과 함께 양 팀이 결정적 찬스를 주고 받았다. 후반 4분 DC유나이티드가 왼쪽에서 컷백을 시도했다. 잭슨 홉킨스가 뛰어들며 마무리했지만, 요리스 골키퍼가 기가 막히게 막아냈다. 1분 뒤 LA FC가 역습에 나섰다. 부앙가가 왼쪽을 파고들며 내준 볼이 뒤로 흘러 에보비세에게 향했다. 에보비세의 결정적인 슈팅은 골대를 넘어갔다.

8분 DC유나이티드가 왼쪽 공격에 나섰다. 컷백을 받은 문테아누가 오른발 슈팅을 시도했다. 골대 왼쪽을 벗어났다. 12분 LA FC가 멋진 패스워크에 이어 부앙가가 아크 정면에서 왼발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 나갔다. 15분에는 코너킥 상황에서 델가도의 슈팅으로 이어졌지만, 수비 맞고 골대를 살짝 벗어났다.

재차 이어진 코너킥에서 손흥민이 결정적 기회를 잡았다. 부앙가의 코너킥을 수비가 제대로 걷어내지 못하자 아크 정면에 있던 손흥민에게 볼이 향했다. 손흥민의 왼발 발리 슈팅은 골대 바로 앞에 있던 수비 머리 맞고 나갔다. 손흥민이 얼굴을 잡고 아쉬워했다.

17분 요리스가 슈퍼세이브에 성공했다. LA FC의 빌드업미스를 문테아누가 가로챘다. 아크 정면에서 회심의 오른발 슈팅을 시도했지만, 요리스가 몸을 날려 막아냈다. 이어진 코너킥 상황에서 바틀렛의 헤더가 골대로 향했지만, 공교롭게도 문테아누에 맞고 나갔다. 이 과정에서 양 팀 선수들이 머리가 찢어지는 부상을 당했다. 혈전이었다.

DC유나이티드가 26분 좋은 기회를 만들었다. 왼쪽에서 멋진 패스에 이어진 컷백이 브랜던 서바니아에 향했다. 서바니아의 슈팅은 제대로 맞지 않고 왼쪽 포스트를 벗어났다. 31분 LA FC가 변화를 줬다. 세구라를 빼고 주드 테리를 넣었다. DC유나이티드도 교체를 단행했다. 호세이 키지마가 들어갔다.

LA FC는 35분 에보비시를 빼고 타일러 보이드를 넣었다. 손흥민이 손톱으로 자리를 옮겼다. 37분 테리가 중거리 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다. 38분 손흥민이 오른쪽을 파고들며 중앙의 보이드에게 연결했지만, 보이드의 슈팅은 수비 맞고 나왔다.

39분 페글로우가 아크 정면에서 날카로운 왼발 슈팅을 시도했지만, 골대를 살짝 벗어났다. 이어 40분 손흥민에 결정적인 기회가 왔다. 부앙가가 왼쪽을 파고들던 체베르코에게 패스를 연결했다. 체베르코가 시도한 컷백이 중앙에 있던 손흥민에게 연결됐다. 손흥민의 회심의 슈팅은 골라인 앞에서 수비에 막혔다. 하지만 그 전에 체베르코의 위치가 오프사이드였다.

이후 LA FC의 파상공세가 이어졌다. 하지만 마지막 슈팅 과정에서 DC 유나이티드 수비의 육탄 방어에 막혔다. 추가시간 DC 유나이티드가 니콜라 마르코비치를 투입하며 지키기에 나섰다. 막판 DC유나이티드도 반격했다. 페글로우의 슈팅은 골대를 넘어갔다.

51분 보이드가 오른쪽에서 중앙으로 이동하며 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다. 마지막 프리킥 찬스에서 홀링스헤드의 기회마저 날라갔다. 결국 경기는 0대0 무승부로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com